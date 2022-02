Hayden Thorpe – Moondust For My Diamond

2017 löste sich die Band The Wild Beasts auf und hinterließ viele traurige Gesichter. Man muss zugeben, dass die Band einen eigenen Sound hatte, filigran und durch den Gesang von Hayden Thorpe unverwechselbar. Denn der Sänger hat einen weichen und ganz sanften Falsett.

Zwei Jahre nach dem Split brachte der Frontmann mit „Diviner“ sein erstes Solo-Album heraus, und nun gibt es den Nachfolger. „Moondust For My Diamond“ ist ein Werk geworden, bei dem esoterische und vor allem spirituelle Themen eine wichtige Rolle spielen. So rät er dem Hörer, eine Atem-Therapie zu machen. Klingt schon alles sehr sonderbar, und man muss feststellen, dass man sehr schwer den Zugang zu diesem Album findet.

Denn vieles wirkt beim ersten Durchlauf schon ein wenig lasch und blass. Der Opener „Material World“ zeigt es schon und klingt trotz seiner sanften Synthie-Klänge nicht sofort zwingend. „Golden Ratio“ ist auch recht weich gezeichnet und klingt wie Musik für den Wellness-Raum.

Es ist freundlich, könnte aber dennoch zwingender sein. Am Ende bleiben nur sehr wenige Songs und Momente hängen, wie etwa „Suspendes Animation“ und der Schlusssong „Runaway World“, die den Spagat zwischen Hayden Thorpes Stimme und einer gewissen dringlichen Musik hinbekommen. Man hätte sich mehr solche Songs gewünscht, denn so bleibt Hayden Thorpe unter seinen Möglichkeiten.

Erschienen bei: Domino Records

www.haydenthorpe.com