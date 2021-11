Shareholder Tom – Paint Afresh

Es ist schon schwer, Soul-Musik aus hiesigen Gefilden zu finden. Klar, es fallen natürlich schon Namen ein, und dennoch muss man gestehen, dass der Soul hier immer noch ein bisschen Nischenleben führt. Dabei ist die Szene doch groß, und einige Musiker stecken schon lange ihr Herzblut in Soul und Funk.

Thomas Berghaus ist schon seit den achtziger Jahren dabei und hat sich schon bei unterschiedlichen Varianten des Souls ausgetobt. Vor allem aber ist er nicht nur Musiker, sondern auch Verleger, Produzent, Redakteur, Promoter und tobt sich auch noch als DJ aus und als Radio-Moderator. Thomas Berghaus kann man also Herzblut nachsagen, und da ist es auch nicht verwunderlich, dass er seit 2009 auch als Shareholder Tom unterwegs ist, und „Paint Afresh“ ist sein neuestes Album unter diesem Namen.

Dieses gehört eindeutig dem Soul zu und ist dennoch nicht die klassische Variante, obwohl er großer Verehrer von alten Motown-Platten ist. Das hört man auch und vor allem daran, dass die Melodien klar ausgearbeitet sind. Zudem ist der Sound auch sehr poppig, wie man es bei „A Change is Coming“ eindeutig hören kann. Die Bläser sind da, die Orgel ist gut angewärmt, der Rest des Sounds ist galant wie ein geputzter Schuh.

Ja, die Songs haben immer etwas Ehrwürdiges und Elegantes an sich. Auffallend ist, dass er bei jedem Song Gastsänger und -sängerinnen dabei hat, die das Gesamtbild umsetzen. Zudem muss man Thomas Berghaus auch zugestehen, dass er musikalisch über den Tellerrand schaut. So gibt es mit The Cures „Friday I´m In Love“ und AC/DCs „Highway To Hell“ auch zwei Coverversionen, die aus einer ganz anderen Richtung stammen.

Erschienen bei: Büro 9 Music

www.buero9.de