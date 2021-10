Der Albumtitel ist hier wirklich treffend, denn bei Team5ünf handelt es sich um eine neue Band mit Mitgliedern aus teilweise ehemaligen Boybands. Zum einem ist das Jay Khan von US5, zum anderen Marc Terenzi von Natural. Dazu gibt es dann noch drei weitere Mitglieder aus der Casting-Maschinerie.

Diese fünf Herren begeben sich mit „Team 5ünf – Einmal Boyband und zurück“ auf eine Zeitreise in die Hochphase dieses ewigen Pop-Phänomens. So covern Team5ünf sich hier durch die Hits der Dekade der Neunziger und frühen Nuller Jahre. Nur singen sie nicht auf Englisch nach, sondern nutzen den Vorteil, dass derzeit deutsche Songs gefragt sind. Das funktioniert auch ganz gut, was auch daran liegt, dass die Texte bei solchen Liedern jetzt nicht so dermaßen komplex sind.

So klingen die eingedeutschten Versionen nicht ungelenk, sondern reißen einen durchaus mit. Was natürlich daran liegt, dass die Songs halt gut geschrieben sind, und das haben Team 5ünf auch erkannt. Deshalb sind die 14 Klassiker musikalisch auch dicht am Original und funktionieren. Dabei gibt es Hits von Herzensbrechern wie New Kids On The Block, East 17, Caught In The Act, Blue, Aventura, N´Sync, Take That, No Mercy und Backstreet Boys.

Nur von Natural und US5 gibt es keine Stücke, dafür einen eigenen Song namens „Dynamit“. Der erinnert ein wenig an Bobby Browns 88er Hit „My Prerogative“ und passt gut in die Reihe der Boyband-Hits.

Erschienen bei: Universal

www.team5uenf.de