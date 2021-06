Don Marco & die kleine Freiheit – Gehst Du mit mir unter

Man kann nicht behaupten, dass Markus Naegele überstürzt handelt oder gar danach hechelt, einem Trend hinterherzulaufen oder gar einen zu erschaffen. Vielmehr scheint der Münchener ein Bauchmensch zu sein, eine Entscheidung, die vielleicht dadurch entstanden ist, als seine Band Fuck Yeah 2018 eine Pause eingelegt hat.

In dem Moment wurde ihm klar, dass er auch auf deutsch Songs schreiben kann. Diesen Satz hört man oft und er ist, ehrlich gesagt, so ein abgedroschenes Pressetextdeutsch, das man in den letzten Jahren so oft gehört hat und bei dem man eigentlich dahinter vermutet, dass jemand schnelle Aufmerksamkeit will. Doch das ist wahrlich nicht das Ziel von Markus Naegele alias Don Marco und seiner Kapelle Die kleine Freiheit, hier merkt man, dass es wirklich der Wunsch ist und muss gestehen, dass es funktioniert, und das sogar, wenn man das verwelkte Wort Deutschrock verwendet. Denn im Prinzip ist es das, was man auf dem Debüt „Gehst Du mit mir unter“ hört, eben Deutschrock, nur ohne Macho- und Mackertum und auch nicht mit aufgesetzten Hardrock.

Nein, Don Marco schafft es, dass die Sonne bei Bedarf herrlich mitschwingen kann, wie bei „Nichts hält für immer“ oder richtig poppig und dennoch herrlich stoisch neben der Spur, wie beim Titelstück. Und dennoch schafft es Don Marco, auch herrlich melancholischen Momenten freien Lauf laufen zu lassen, wie bei „Was hast Du dann“, bei dem man am liebsten zu einer Runde Bier in der Kneipe über das Leben sinnieren möchte. Eine der tollen Eigenschaften von „Gehst Du mit mir unter“ ist, dass Don Marco eine Gabe hat zu beobachten und auch Sachen Aufmerksamkeit schenkt, die von anderen eher vergessen werden.

Da wäre eine alte Liebe aus Osnabrück, oder auch schön ist, dass Don Marco Musikern wie Gram Parson und Leon Russell noch ein Denkmal schenkt, man denkt manchmal auch an Element Of Crime, vor allem wenn die Musik andächtiger wird, wie bei „Der Antrieb ist hin“. Ja, die Musik, die ist hier wirklich schön und reicht von Chanson bis hin zu Handclapping-Gute-Laune-Hits.

Dabei klingt alles so stimmig, was auch daran liegt, dass er große Musiker wie Philip Bradatsch, Tim Jürgens von Superpunk oder Kristof Hahn von The Swans dabeihat. Man muss wirklich gestehen, dass Don Marco & die Kleine Freiheit mit „Gehst Du mit mir unter“ eine Herzensplatte gelungen ist, die einen lange begleiten wird.

Erschienen bei: Off Label / Broken Silence

https://www.donmarcomusic.com/