Rhye – Home

Wieso denke ich eigentlich, dass Rhye letztes Jahr ein Album veröffentlicht haben. Wie komme ich nur darauf, denn das letzte Album „Blood“ liegt schon vier Jahre zurück. In den Jahren ist viel passiert, denn der Multiinstrumentalist und Sänger Mike Milosh alias Rhye lebte damals in Kanada, Asien und Europa und schien keine Wurzeln zu haben. 2019 fand er in Los Angeles seinen Heimathafen, und als er das bemerkte, ging es mit dem Songschreiben recht einfach.

Deswegen heißt sein neues Album „Home“ und wurde passenderweise im Homestudio aufgenommen. Und „Home“ klingt auch so, als wäre er angekommen, die Lieder haben Tiefe und vor allem viel Intimität. Dazu haben viele Songs einen Schlafzimmerblick und schmiegen sich gerne an. Dabei hat dieser R´n`B eine ungemeine Dichte und ist dennoch weder schwer noch schwerelos.

Es ist stimmig, und wie man so schön sagt, aus einem Guss, ohne dass man das Gefühl hat, in einem Album gefangen zu sein. Denn jeder Song ist gut arrangiert, und Rhye weiß, wann mehr gut ist und wann weniger angebracht. Manchmal gibt es bei diesem wärmenden R´n´B auch smarten Soul und Slow-Motion Funk, Jazz der dezent daher kommt, und manchmal klingt die Musik auch wie eine unkonventionelle Variante von Sade. Manchmal entstehen dann auch kleine Hits wie „Black Rain“, der durchaus sogar Disco in sich hat.

Rhye weiß, wie man gewichtslosen Bombast erschafft und einen dabei um die Finger wickelt. Mike Milosh alias Rhye hat mit „Home“ einen wirklich beeindruckenden Schritt gemacht, zudem ein Album, das wächst und wächst und wächst.

Erschienen bei: Caroline / Universal

www.rhyemusic.com