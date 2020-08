The Streets – None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive Alive

Klar, Popkultur bleibt nicht stehen und ist immer in Bewegung. Das bedeutet natürlich auch, dass Songs, Alben oder ganze Acts aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden. Beinahe wäre auch Mike Skinner alias The Streets dem zum Opfer gefallen. Der hatte es satt, als The Streets immer sein Ego und das seiner Fans zu befeuern.

Deswegen war dieses Ego zwischenzeitlich verschwunden und Skinner erfreute sich als DJ und schien glücklich zu sein. Doch 2017 brachte er Musik als Mike Skinner heraus, welches zur Notiz genommen, aber eben nicht abgefeiert wurde. Nun ist er mit seinem Ego wieder im Reinen und deswegen erscheint sein Comeback-Album „None of Us Are Getting Out Of This Life Alive“ wieder als The Streets.

Zwar hat die Welt nicht auf neue Songs gewartet, weil Popkultur nicht stehen bleibt, dennoch macht dieses Werk Spaß. Denn Skinner hat nicht verlernt wie man kleine Geschichten schön beobachtet und erzählt und dabei sogar die Jugend erreicht. Aber auch weil seine Texte frisch verpackt werden. Zudem muss man Skinner dafür bewundern, dass er diesmal auch seine Fühler weit über Crime Rap Gefilde hinaus ausstreckt und mutige Crossover mit Punk-Bands wie Idles zulässt.

Erscheinen bei : Island / Universal

Universal

thestreetstour.com