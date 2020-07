Camilla Sparksss – Brutal Remix

Als Barbara Lehnhoff ist es sicherlich nicht so einfach, eine glitzernde Musikkarriere zu starten, und deswegen hat sich genau diese Person Camilla Sparksss zugelegt. Im ersten Moment ist es nicht so leicht, diesen Namen richtig zu lesen, weil der Nachname einen immer an die Bank um die Ecke erinnert.

Doch eigentlich ist dieser Name ja nur wie die britische Pop-Glammer-Gruppe The Sparks, nur mit zwei S mehr. Auf jeden Fall hat Camilla Sparksss letztes Jahr ihr zweites Album „Brutal“ herausgebracht. Dieses wurde durchaus in kleinen Kreisen gefeiert und ist mir dennoch kaum bekannt. Nun hat sie dieses Werk nochmal in fremde Hände gegeben, und so ist das Remix-Album da.

Das Gute an „Brutal Remix“ ist, dass sich die Songs der schweizer-kanadischen Musikerin sich auch so einem erschließen. Dabei ist keiner dieser Remixe mau, obwohl auch die Beauftragten nicht gerade die großen Namen sind, Das Gute an allen Arbeiten ist, dass sie auf den Punkt klingen und auch offensiv daher kommen. Sie haben auch immer ein industriell kühles Antlitz, und so denkt man an eine Mischung aus Anne Clark und The Knife, denn auch das Technoide ist hier vorhanden.

Einen Remix hier gezielt herauszuziehen, ist schwierig, da jeder einen begeistert und man gestehen muss, dass es sich hierbei um ein packendes Remixwerk handelt, das man in so guter Qualität nur selten bekommt.

Erschienen bei: On The Camper Records

www.camillasparksss.com