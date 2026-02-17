Yin Yin – Yatta!

Yin Yin sind musikalische Globetrotter und dementsprechend sind ihre Alben immer große Wundertüten. Da bildet auch das vierte Werk „Yatta!“ keine Ausnahme und dennoch muss man gestehen dass es vielleicht das strukturierteste und aufgeräumtes in der Karriere der Band aus Maastricht, ist. Es ist weniger beladen worden und die Schubladen (in die man die Band eh nicht stecken kann) sind nicht mehr so voll.

Dazu kommt dass beispielsweise Surf-Gitarren verstärkt auftreten. Geblieben ist die Vorliebe für südostasiatische Musik .Man findet auch Disco-Sounds, die aber ohne jegliches Klischee daher kommen. Es gibt aber auch Funk und psychedelisches und man stellt fest dass die Bandbreite an Genres und Klänge weiterhin breit ist. Auch hat die Musik einen organischen Sound und groovt gekonnt und ist dabei doch meist gelassen.

Denn „Yatta!“ ist nicht zwingend ein Tanz-Album geworden, denn es bietet auch jede Menge Momente wo man zuhört. In diesen Augenblicke erschaffen sie klangliche Sehnsuchtsorte, die das Kopfkino kicken. Ob diese mit Hip Hop Beats bestückt und leicht elektronischen Elemente bestückte, wie „Slow Burner“ ist oder dass Americana-Lied „Pattaya Wrangler“. „Night in Taipei“ ist auch gemächlich baut aber tolle Klangbilder auf.

Tanzbar hingegen ist „Yata Yata“ die Surf-Gitarren und Trommeln sind treibend, gut ausgestattet und dennoch ist es relativ klar strukturiert. „Spirit Adapter“ hat Synthie-Sounds und hat auch Italo-Disco in sich und eine ebensolche Melodie.

Mit „Yatta!“ist es Yin Yin gelungen sich dezent kleinen Veränderungen zu vollziehen und dennoch bleiben sie sich weiterhin treu mitsamt ihren weltumspannenden Sound.

Erschienen bei: Glitterbeat

https://yinyin.bandcamp.com/album/yatta