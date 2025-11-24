Smith & Liddle – Songs For The Desert

Der Norden Großbritanniens ist nicht gerade bekannt für wüstenähnliche Landschaften, allein schon der Temperatur-Unterschied ist immens, von der Niederschlagsdifferenz ganz zu schweigen. Elizabeth Liddle und Billy Smith leben dort, allerdings 40 Kilometer voneinander entfernt.

Beide in Kleinstädten, und da kommt man schnell auf den Gedanken, woanders wohnen zu wollen. Irgendwie lernten sie sich kennen und stellten fest, dass sie musikalisch eher in einer Desert-Landschaft lebten. Die Chemie bei den beiden stimmte sofort, und mit „Songs For The Desert“ ist nun ihr Debüt erschienen. Es ist ein sehr schönes Album geworden, bei dem klassisches Songwriting im Vordergrund steht. Wunderschöne Harmonien findet man hier zuhauf, dazu empathische, sanfte Arrangements mit offener Liebe zur Nostalgie.

Die neun Lieder habern jede Menge kalifornische Sonne getankt, und man kann sich richtig gut vorstellen, diese im Autoradio zu hören, während man durch den besagten US-Bundesstaat fährt. Smith & Liddle spielen Musik aus einer vermeintlich sorglosen Epoche des Pop. Da gibt es dann Referenzen des Laurel Canyon und Soft-Rock, wie Doobie Brothers, Carole King und auch Fleetwod Mac. Dabei hat das Duo an einigen Stellen auch schon Hits wie „Eyes On You“, kann es dann auch mit den Einflüssen aufnehmen und nistet sich schnell in Ohr und Herz ein.

„Songs For The Desert“ ist ein gelungenes Debüt, welches Soft-Rock, West Coast-Soul und Siebzigerjahre-Pop vereint. Dieses Album klingt als wären Fleetwood Mac nie zerstritten gewesen.

Erschienen bei: Légére Recordings



https://legererecordings.bandcamp.com