Ein wenig irrtierend ist es schon dass sich Fanatico nun Fanatico X nennen. Dabei stecken hinter diesen Namen noch immer die beiden Musiker Jorge Socarras und Matthias Schaffhäuser.

Jorge Socarras stammt aus Kuba und ist schon seit den späten siebziger Jahren tätig und hat schon in Post-Punk Bands gespielt und hat eine gewisse Bekanntheit erlangt, als er alte Stücke von dem verstorbenen Disco-Helden Patrick Cowley aufarbeitete. Matthias Schaffhäuser hingegen ist bekannt für elektronische Musik und ist in diesem Terrain schon seit Mitte der Neunziger Jahre aktiv. Die beiden haben sich kennengelernt weil Schaffhäuser Fan von Socarras alten Band Indoor Life ist. Schaffhäuser hat seinerzeit ein Remix von Socarras angefertigte und man tauschte sich aus und gründete Fanatico X.

„Beneath Your Feet“ ist ihr drittes Album und das erste seit dem 2019er Album „Love & Dancing On The Brink“. Stilistisch haben sie den Bogen diesmal anders gespannt. Die Grundstimmung ist dhnkler und vielleicht hat man sich auf die Wurzeln von Socarras mehr eingelassen. Man findet Musik die durchaus New Wave angelehnt sind und auch Art-Pop vom Schlage Roxy Music hört man heraus.

Das liest sich wie eine Retro-Schau, was es nicht ist, aber es ist eines welches sich bei unterschiedlichen Jahrzehnten unterwegs ist. Der beste Beweis ist dass sie Jefferson Airplanes „White Rabbit“ covern und komplett das psychedelische entfernt haben. Dafür ist es dunkeln und weniger hymnisch und hat seine Vorbilder auch bei The Velvet Underground oder der Hannoveraner Band The 39 Clocks. Sehr gelungen also. Auch das alte Indoor Life Lied „Searching“ haben sie neu aufgearbeitet mit treibenden Bass und angenehmen HiNRG-Sound.

Ansonsten schafft es „Beneath Your Feet“ als Ganzes zu wirken, auch wenn einige Momente leicht obskur wirken. Am markantesten ist „Speelklokken“, bei den es darum geht dass ein Museum mit antiken Instrumente zum Leben erweckt wird. Antik ist dieses Lied nicht, aber es wirkt ein wenig verschroben wirkt. Das liegt auch ein wenig an den Arrangements aus alten elektronischen Klängen und ein Gesang der nicht von dieser Welt zu sein scheint.

Mit „Beneath your Feet“ durchzieht Fanatico X ein Wandel zum elektronischen Art-Pop mit dunkler Eleganz.

Erschienen bei: GMO



http://gmo-thelabel.com