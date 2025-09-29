Los Pepes – Out Of The Void

Wenn man in 34 Minuten, zwölf Songs auf ein Album bekommt, dann hat man es meist mit einer Punk-Band zu tun. Los Pepes kann man sicherlich auch am besten in diesem Genre einordnen. Zumal man die Musik der Londoner Band gerne mit den der jungen Buzzcocks oder The Ramones vergleicht.

Passt auch, denn Los Pepes lieben auch schnelle aber große Melodien, die meist mit zuckersüßen Harmonien daher kommen. Mit dieser bewährten aber effektiven Mischung haben Los Pepes ihr Markenzeichen erspielt und dass schon seit mehr als zehn Jahren. „Out Of The Void“ ist schon das sechste Album und auch das behalten diese Trademarks bei. Wobei man der Sound auch jede Menge Power-Pop in sich hat und man keine Verschnaufpause bekommt. Die brauch man auch nicht, denn jeder der zwölfs Songs zimmert einen ein breites Grinsen ins Gesicht. Dazu hat fast jedes Leid auch einen ordentlich Paunch in sich.

Schon der Opener „Thoughtless Boys“ geht in die vollen und besticht vor allem damit dass die Melodie griffig ist und dennoch ordentlich drive hat. So ist dann nahezu jeder der Stücke diese tolle Eigenschaft. Bei „New Christians“ klingt am Anfang so als wolle man einen typischen The Ramones Schlachtruf nachahmen. Eine Ballade findet man hier vergebens aber mit „All I Got Is Time“ haben sie einen schön arrangiertes Mitteltempo-Stück zu bieten. Dieses Lied fällt auf und ergänzt dieses Album wunderbar. „Out Of The Void“ ist ein packendes, mitreißendes und zeitloses Punk-Album geworden.

Erschienen bei: Rookie Records

https://lospepes.bandcamp.com/album/out-of-the-void