MC5 – Heavy Lifting

Das letzte Studio Album von MC5 (Motor City Five) „High Time“ erschien vor 53 Jahre und erst erscheint das neuste Album „Heavy Lifting“. Es ist somit ein Comeback und auch gleichzeitig ist es auch das letzte Werk. Denn mit Dennis Thompson und Wayne Kramer sind die letzten Originalmitglieder von der legendären Band verstorben.

Um die Truppe aus Detroit ranken bekanntermaßen viele Legenden und Geschichten. Eine die wahr ist, ist dass der bekannte Schriftsteller John Sinclair der Manager der berüchtigen Band war. Sie brachten Detroit auch auf die Rock-Landkarte als Kiss noch unbekannt und ungeschminkt waren. Zudem haben sie mit dem Schlachtruf „Kick Out Th Jam, Motherf…er“ eines der markantesten Schlachtrufe der Rock und Punk-Szene erschaffen. Das Album dazu gilt als Meilenstein.

Nun, gibt es mit „Heavy Lifting“ das letzte Lebenszeichen. Wer vermutet dass sie musikalisch schwächen, der wird sich wundern. Schon wieder haut einen der Opener und zudem Titelstück einen um. Unterstützt werden sie von Tom Morello und das hört man auch heraus und dennoch hätten MC5 die Wucht alleine hinbekommen. Dieser Songs strotzt vor Kraft und die Melodie hätten sogar Metallica gerne geschrieben.

Sie haben auch weitere große Gäste eingeladen wie Joe Perry, Vernom Reid (Living Colour) oder Slash und sie bringen ihren eigenen Charme in den jeweiligen Song. Doch sie sind alleine mindestens genauso so eindrucksvoll. „Barbarians At The Gate“ ist ein wuchtiger klassischer Rocksong, der so viel Energie hat, dass man es nicht glauben mag, dass es wirklich die letzte Album vom MC5 ist.

Erstaunt ist dann dass sie bei „Chang, No Change“ auch Blues und Soul in ihre Mixtur aufgenommen haben. Meist aber haben sie Songs Rock, Punk, Funk und auch der Kampf gegen das Establishment und so werden in den Texten der Protest geübt und der Mittelfinger gezeigt. Im Prinzip sind MC5 auf „Heavy Lifting“ sich, bis zum letzten Atemzug, treu geblieben

Erschien bei: EAR Music

https://www.facebook.com/MC5Band