Peter Muffin vs. Einerbande – Peter Muffin vs. Einerbande

Man kann sagen dass, man es eine Zusammenarbeit mit zwei namenhaften Musikern zu tun hat, bei der vorliegenden 12 inch. Peter Muffin ist ein Ego von Die Nerven Musiker und Sänger Julian Knoth und hinter Einerbande steckt Thomas Götz, der sonst bei den Beatsteaks trommelt. Beide haben unter diesen Namen schon eigene Musik herausgebracht.

Nun machen sie gemeinsame Sache, in Form in Form einer EP. Beide waren mit ihren Hauptbands gemeinsam auf Tour und irgendwann haben die beiden sich einen freien Tag genommen. An diesem haben sie dann zwei Lieder aufgenommen.

Der erste ist „Ereignis“ und dieser ist wahrlich ein Hit, der fast Mantra-mäßig einen in den Bann zieht und schöner Postpunk ist. „Es ist einfacher“ ist nicht ganz so griffig, aber die Bassline ist wuchtig und auch dass Schlagzeug hat hier auch mehr Wucht.

Die B-Seite des Vinyls haben sie diese beiden erschaffene Songs in fremde Hände und lässt sie von Musiker des elektronischen Couleurs bearbeiten. „Ereignis“ haben sich Schleifi aka DJ Schliefstein und Jan Brauer (Brandt Brauer Frick) und Andi Thoma von Mouse On Mars, den Song verlangsamt. Bei „Der Einfacha Bauen hat der besagte Andi Thoma ein Dub-Sound gebastelt und ganz nebenbei noch zwei Samples von Palias Schaumburg zum suchen, versteckt. Ich gebe ein Tipp, es wurde der bekannte Song „Wir bauen eine neue Stadt“ gesampelt und es passt wunderbar in diesem tiefen Bass-Dub-Sound rein.



Erschienen bei: Tomatenplatten



https://www.tomatenplatten.com/