Thee Sacred Souls – Get A Story To Tell

Es ist noch nicht lange her da erschien dass schlicht „Thee Sacred Souls“ betitelte Debüt der gleichnamigen Band. Mit diesem Album ist es der Band aus San Diego / USA gelungen, sich ganz schnell einen Eindruck bei der Soul-Community zu hinterlassen. Ihre Tour ging gefühlt durch die halbe Welt und Stars wie Alica Keys, SZA und Beyoncé zählen zu ihren Fans. Zudem fanden viele andere Fans zu dieser Band.

Mit „Get A Story To Tell“ schreibt die Band jetzt die Erfolgs-Geschichte weiter. Dabei bleiben sie sich treu und servieren wunderbar, im Downtempo gehaltene Soul-Balladen. Diese haben immer eine glanzvolle Ausstrahlung und deren Wurzeln ziehen sie immer aus den glorreichen Zeiten des Souls. Songs wie „Something Knew“ gehen einen ins Herz mit dem alten Orgeln, den Schlagzeug und einem Gesang der schmachtend und dennoch raspelnd ist.

Und von solchen Schmuckstücken gibt es viele. Der Opener „Lucid Girl“ der zwar schon ein wenig mehr Fahrt aufnimmt und dennoch eine Melodie hat die das ganz großes Gefühlkino herausholt. Bei „Live For You“ muss aufgrund an der Arrangements an Marvin Gayes Klassiker „Whats Going On“ denken.

Genau mit solchen großen Namen aus dieser Zeit kann man die Musik von Thee Sacred Souls vergleichen. Und diese Platte hätte sicherlich auch ein Meisterwerk aus dem Hause Motown sein können. Die Musik versprüht Retro-Charme und die Band leugnet dass keine Sekunde lang. Man finde heute selten solche Platten, die so gefühlvoll und dennoch warmen Sound versprühen. Es sind schöne Tugenden die man auf „Get A Story To Tell“ findet und man ist nicht verwundert dass sie mit ihrer Musik sehr viele Menschen erreichen.

Erschienen bei: Daptone Records

https://www.theesacredsouls.com