Alex Itzenberg & The Exiles – Alex Itzenberg & The Exiles

Einerseits galt Alex Itzenberg als ein Wunderkind, welches mit seinem Debüt „Harlequin“ eine Mischung aus Barock-Pop und Freak-Folk präsentierte. Es war gelungen und dennoch wurde dieses Werk irgendwie nicht wahrgenommen, was schade ist. Nach zwei weiteren Alben ist er jetzt nicht mehr alleine unterwegs.

Er hat jetzt eine Band namens „The Exiles“ gegründet und das neue Album heißt „Alex Itzenberg & The Exiles“. Beim Hören ist man verwundert, denn diese Langspielplatte klingt so stimmig wie kein anderes zuvor. Es ist gediegener schöner Pop, der mehr Barock-Pop in sich hat und auch elegante Pop-Linien erschafft. Es ist immer ein sehr schöner Klang vorhanden, der auch mal in smothen Jazz „Theades Dancer“ wandelt und dann auch feine Americana-Folk „Only The Moon Knows“ zu bieten hat. Auch findet man formschöner Yacht-Pop und häufig hört man orchestralen Arrangements, die nicht überladen sind.

Ja, es ist hier alles sehr wundervoll arrangiert wurden, es ist vollmundig ohne überladen ist. Es ist glanzvoll und dennoch gerät die Musik von Alex Itzenberg & The Exiles nie in Richtung kitsch. Auch schön ist dass die Songs alle eigene Nuancen haben und dennoch funktioniert, die Sammlung dann auch als Album. Vielleicht würden einige alte Fans sagen dass „Alex Itzenberg & The Exiles“ vielleicht zu glatt sein mag, aber unterm Strich ist es sein rundeste Platte überhaupt.

Erschienen bei: Domino Records

https://alexizenberg.bandcamp.com