Porches – Shirt

Neue Musik von Aaron Maine ist immer spannend, denn eine klare Richtung gibt es selten. „Shirt“ ist mittlerweile dass siebte offizielle Album und auch bei diesem kann durchaus viel erleben und dennoch bleibt er sich treu.

Seine Musik ist noch immer von DIY-Herangehensweise geprägt. Man kann sich bildlich vorstellen wie Aaron Maine alias Porches in seinem Zimmer an seinen Songs basteln. Deswegen haben die Lieder meist etwas sehr unkonventionelles aber auch oft etwas herrlich naives an sich. Gerne tobt es sich auch aus und so jagt er mal seine Stimme durch den Vocoder, was mal gut klingt und anderen Stellen eher deplatziert wirkt. Mal tuckern Laptop-Beats gezielt umher und bei „Music“ bewegt er sich zwischen urbaner Field-Musik.

Auffallend ist wie Porches auf „Shirt“ mit der Gitarre hantiert. Bei „USA“ spielt er sogar Grunge-Musik und auch „Sally“ hat recht rockende Gitarren. An anderen Stellen sind die Gitarren nur dezent und fast unscheinbar vorhanden. Manchmal sind es auch mittelgroße Hits, dabei wie „Bread Believer“.

In seinen Texten verarbeitet der seine Kindheit auf dem Land und dass Leben zwischen Gras, Wälder und Felder. Wenn man die Musik dazu hört, hat man dass Gefühl dass Porches Kindheit sehr schwerfällig und verstörend gewesen sein muss. „Shirt“ ist ein sehr vielseitiges aber auch ein sehr eigenwilliges Album geworden.

Erschienen bei: Domino Records

http://porchesmusic.com/