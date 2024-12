The Eastie Ro!s – Eastie Ro!s

Platten dessen Cover eine bestimmte Farbe haben, avancieren gerne zu Klassikern. „The White Album“ von The Beatles fällt einen sofort ein. Auch die ganze Farbpalette, die Weezer ins Spiel gebracht haben, sind toll und vor allen die grüne und blaue waren mitreißend. Auch dass rote Album von Tocotronic weiß mit seiner romantischen Ader entzücken.

Doch ein braunes Album hat sich noch nicht als fester Begriff in der Musikgeschichte eingebrannt. Dieses wollen The Eastie Ro!s ändern und haben nun diese Farbe in Anspruch genommen. Die Eastie Ro!s haben fast schon streberhaft dass Punkprogramm, Saufen und Chaos anzetteln lange ausgelebt. Das neue Werk ist in der Zeit von Corona entstanden und ist der Nachfolger des Debüt „Scheiße Gang“. Diese erste Platte gehört mit dem neuen Werk zusammen und bildet das Ende der „Scheiße-Serie“. Diesmal sind es sechs Songs weniger aber immerhin sind es noch immer 13 Lieder geworden.

Allesamt tolle Punk-Stücke die meist schnell auf dem Punkt gelangen und dennoch clever daher kommen so dasss man auch nach mehreren Durchläufen noch immer Freude hat. Dabei findet man dann auch immer wieder tolle Momente mit jede Menge Humor. Wobei sie auch gerne ein wenig Klischee des Punk spielen, was man dann auch in den Texten sich wieder spiegelt wo man halt auch mal was auf Maul bekommt.

Wobei aggressiv ist die Musik des Trios nie, aber sie machen aber auch keine Kompromisse. Manchmal gibt es auch Post-Punk-Momente wie „Zeitliche Komponente“, die fast so klingen wie damals in Zeiten vom kalten Krieg. Herrlich ist auch ihr DIY-Ansatz mit dem sie an Charme gewinnen und sich noch mehr in die Herzen spielen.

Auch die Tatsache dass sie den Song „Abhäng in Wedding“ als eine bösartige Mischung aus „Revolution Nr. 9“ und „Obladi Oblada“. Womit sie den Anschluss zum großen Klassiker der Musik-Geschichte gefunden haben und nun auch braun auch positiv besetzt.

Erschienen bei: Tomatenplatten



https://tomatenplatten.bandcamp.com