Joel Sarakula – Soft Focus

„Soft Focus“ ist das neueste und neunte Album von Joel Sarakula und ein typisches des Musikers, Songschreibers und Sängers geworden. Warum auch sollte der Australier sein Konzept ändern? Seit Jahren liefert er musikalische Schmuckstücke ab, die sich zwischen Yacht-Pop, Softrock und smarter Disco bewegen.

Da reiht sich die neue Schallplatte auch wunderbar ein. Jeder Song ist herrlich schön arrangiert und hätte auch gut Ende der siebziger Jahre aufgenommen worden sein können. Doch es passt auch ins Hier und Jetzt, denn man kann auch Indie-Pop erspähen, und gediegenen Funk und Soul kann man auch dingfest machen. Diese Genres drängen sich aber nicht auf, sondern bleiben in der Atmosphäre des nonchalanten Sounds. Zudem ist der Gesang von Joel Sarakula so angenehm weich und schmeichelnd, dennoch dringlich und voller Elan.

Dadurch entstehen tolle Dance-Pop Hits wie der Opener „Confident Man“, der auch von den französischen Indie-Helden Phoenix stammen könnte. „King O Spain“ beeindruckt mit dem tollen Orgel-Sound und den feinen Percussions, und man könnte dieses Stück auf einer Party auch nach Stücken wie The Brothers Johnson oder sogar Earth, Wind & Fire spielen. Auch „Loved Up“ könnte aus dieser Ära stammen und hat ebenfalls einen smarten Groove.

Aber auch wenn das Tempo langsamer und entspannter wird, macht dieses Album Spaß. „Bird Of Paradise“ ist ein herrlicher Laid-Back-Song, bei dem man relaxen kann ohne Scham. Auch Balladen wie „I´ll Get By Without You“ sind wunderbar schön und ohne Kitsch arrangiert. Letzterer und auch ein paar andere wurden von seinem Kumpel Shawn Lee produziert, aber auch Joel Sarakula war an diesem Prozess beteiligt. „Soft Focus“ ist ein perfekt abgestimmtes Album geworden, wie man es von Joel Sarakula standardgemäß gewohnt ist.

Erschienen bei: Légère Recordings

https://www.musicglue.com/joelsarakula