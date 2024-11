International Music – Endless Rüttenscheid

Das dritte Album „Endless Rüttenscheid“ von International Music ist genauso formschön, wie die beiden Vorgänger. Man bemerkt so langsam auch dass sie wirklich ihren eignen Klang erschaffen haben. Indie-Gitarren-Musik, der oft entschleunigt und vor allem verschlurft daher kommt. Mit Melodien tut sich der Band aus Essen nicht komplett schwer, nur brauchen diese ein Weile um sich zu öffnen.

Zudem ist bei jedem ihrer Langspieler immer eine Vorliebe für dezent eingebauten Hall. Man erlebt aber auch wie die Songs sich immer langsam aufbauen und auch umwälzen. Deshalb springen einen die Melodien nicht sofort an. Dafür kann man immer die Songs verfolgen, wie sie sich verändern und verformen. Und dennoch ist bei „Endless Rüttenscheid“ etwas anders, denn mit 42 Minuten Spielzeit ist es dass kürzeste der Bandgeschichte und findet sogar auf einem Vinyl Platz.

Beim Titel „Endless Rüttenscheid“ kann man schon erahnen was das Hauptthema ist. „Rüttenscheid“ ist ein Stadtteil von Essen und es geht darum wo man herkommt, wo die eigene Geschichte an jeder Eck lauert, wo sich Pedro Goncalves Crescenti, Peter Rubel und Joel Roters gefunden haben. Aber es geht auch um Freundschaften und Beziehungen. Selbst ein Song wie „Mont St. Michel“ klingt wie eine Hommage an einem Sehnsuchtsheim, behandelt eine Freundschaften.

Bei den Texten von International Music gibt es wie gewohnt also wieder genug Platz für die eigene Interpretation. Geht es bei „Im Sommer bin ich dein Königin“ um Liebe oder doch nur um Freundschaft? Wie kann man den Text von „Fehler“ deuten? Musikalisch geht es gewohnt im ersten Moment langsam zu, doch es täuscht.

„Guter Ort“ ist ein quirliger Gitarren-Pop Song mit einem schnellen Tempo, der auch der Hit der Platte ist. „Kraut“ ist zwar kein Krautrock, aber ein wenig psychedelisch ist es schon. „Fehler“ ist ziemlich düster und ist Post-Punk aber auch noisig. Doch dieser Song häutet sich immer wieder und wird mal leicht und wenig später wieder klanglich schwer. Bei besagtem „Im Sommer bin ich Dein König“ bewegen sie sich in der Nähe der letzten Tocotronic-Werken.

Musikalisch sind sie erstaunlich breit aufgestellt, was man aber bei den ersten Durchläufen nicht sofort begreift. Nach mehreren Hören ist „Endless Rüttenscheid“ aber genauso großartig wie die beiden Alben zuvor. Also wider ein kleines Meisterwerk.

Erschienen bei: Timeless Melancholic Music / Bertus