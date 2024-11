Soccer Mommy – Evergreen

Man ist bei Soccer Mommy erstaunt, was sie mit gerade 25 Jahren schon alles erlebt hat. Sie hat in ihrer Musik schon viele schmerzvolle Erlebnisse und Emotionen verarbeitet. Dafür brauchen andere Künstler mindestens die doppelte Lebenszeit. Auch die Tatsache dass ihre drei Alben auch überschwänglich gefeiert wurde, lässt alte Hasen neidlos zurück.

Auch Album Nummer Vier „Evergreen“ ist beeindruckend und beweist dass Sophie Allison eine der beeindruckendste Songschreiber ihrer Generation ist. Es bricht auch ein wenig mit dem Vorgänger „Sometimes Forever“. „Evergreen“ ist aufgeräumter und setzt verstärkt auf organischen Aufbau der Lieder und des Albums. Wer befürchtet dass es nach spröde Liedermacherin mit Akustik-Gitarre kann sich aber entspannen.

Die vorliegenden elf Lieder sind immer ausreichend arrangiert und beeindrucken mit einer Sparsamkeit ohne dass etwas fehlt. Ein gutes Beispiel ist „Thinking Of You“ ein langsames Lied, welches melancholisch ist und dennoch hat dieser Song eine schöne Melodie. Diese ist sanft und dennoch dringlich. Dass ist auch die Kunst in ihrer Musik. Sie kann feinsinnige Melodien schreiben ohne dass es ihr vielleicht so bewusst ist.

Denn es finden sich davon viele Exemplare und am meisten sticht „M“ heraus, der eine Melodie hat die einen sofort in den Arm nimmt und dabei auch noch schöne Flöten in den Arrangements hat. Dieses Lied wäre in einer besseren Welt sicherlich ein Anwärter für ein echten Evergreen. Es gibt aber auch Momente bei denn ihre Songs kraftvoller sind, wie „Driver“ bei denn die Gitarren Muskeln zeigen. Dabei ist die Melodie herrlich saftig und doch ein Rock-Song ist der irgendwo zwischen St. Vincent und PJ Harvey sich platziert. In ihren Texten bleibt sich Sophie Allison leider treu, denn es geht weiterhin oft um Verlust und anderen seelischen Leiden. Man wünscht ihr dass sie öfter über lebensbejahende Themen singen würde, ihrer Musik würde es nicht schaden.

Erschienen bei: Concord / Universal