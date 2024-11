Akne Kid Joe – 4 von 5

Punk Bands haben immer oft komische Bandnamen und in dieser reiht sich auch Akne Kid Joe ein. Meist ist es bei Bands der Name dass einzige tolle. Bei der Band aus Nürnberg macht aber alles Spaß. Was vor allem daran liegt dass sie von Anfang an ein Scheissegal-Haltung haben und dennoch immer etwas zu sagen haben.

Das war schon bei dem grandiosen Werk „Die große Palmöllüge“ so, man muss nur einmal dass famose „What AfD Thinks We Do…“ anhörn. Zumal der Songtitel auch eine tolle Hauswandparole ist.

Auch auf der neuen LP „4 von 5“ wird Kritik geübt, nur wird sie nicht mehr so spitz verteilt. Das verwundert einen doch ein wenig, denn die Lage der Nation und Welt hat sich nochmal verschlechtert. Selbst Söder haut ja wöchentlich Aussagen heraus, mit der man genug Material hat um schnell ein Album zu füllen.

Dennoch wird hier die „Spaltung der Gesellschaft“ aufgegriffen aber auch die Kirche muss bei „Jesus Christ Vertriebsvertretung“ einiges aushalten. Aber es gibt auch Lieder über Trennungen und die sind ziemlich gelungen. „Mindestbestellwert“ ist ein Song, wo festgehalten war dass zu zweit alles besser war. Selbst ein Pizza bestellen war angenehmer, weil man halt den „Mindestbestellwert“ schnell erreicht hat.

Ja, Akne Kid Joe beweisen auch bei ihrem vierten Album, dass sie wunderbar mit Humor umgehen können. Sie schaffen es dabei niemals albern zu sein und selbst Kritik hat immer eine Portion Witz dabei und bei „Vintage Store“ bemerken sie dass es genau ihr Humor ist.

Was einen auffällt ist auch dass „4 von 5“ dass erste Werk ist, bei dem Akne Kid Joe drei Jahre pausiert haben. Quantensprünge und große Veränderung kann man jetzt nicht ausmachen. Muss auch nicht, denn sie spielen noch immer ungestüm und immer aus dem Herzen heraus. Die Saiteninstrumente sind noch immer schrammlig und die Tasteninstrumente Fiepsen bunt und begeisternd. Das Schlagzeug ist auch unangepasst, vergisst aber nicht den Takt vorzugeben. Sarah und Matthias sind ebenso mitreißend wenn sie lieber laut und mit dem Herzen auf der Zunge singen. Manchmal ist es doch schön wenn sich wenig ändert und mit dem Albumtitel „4 von 5“ haben Akne Kid Joe eine hervorragende Selbsteinschätzung abgegeben. Tolle Band, tolles Album.

Erschienen bei: Kidnap Music / Cargo

aknekidjoe.bandcamp.com/album/4-von-5-2024