Tulgey Beat – Out Of Context

„Out Of Context“ ist dass Debüt in EP-Form der Berliner Groove-Maschine namens Tulgey Beat. Dieses Werk ist ein ungestümer Derwisch. Die EP ist die Entwickelung und Fokussierung aus zwei Jahre, von ihrem Sound. Und dieser Sound ist ein wilder und packender Ritt durch verschiedenen Genres. Dabei werden diese Stile aus unterschiedlichen Ecken der Welt eingesammelte.

Afrobeat und genauso viel High-Life-Musik vom schwarzen Kontinent. Reggae und Dub ist dezent eingestreut und auch Soul und Funk spriest hier gewaltig. Treibender Jazz bringt hier viel Dynamik hinein. Psychedelic wuchert auf „Out Of Context“ unaufhaltbar. Dabei bestehen dieser bunte Stilmix gerne aus markigen Blässern, die hier jedes Tempo folgen können. Die Gitarren schlagen immer neue Wege ein und sind die die Brandstifter für die psychedelischen Sounds. Wobei bei „Purple Paths“ zetteln die Bläser die den psychedelischen Klang ein und am Ende artet es im wilden Jazz-Funk aus. Bass und Schlagzeug sind die Taktgeber auf Albumlänge, Gesang findet sich nicht auf diesem Werk, man vermisst es aber auch nicht. Man kann sagen dass der Groove aber auch die Freigeistigkeit, hier die Sprache ist.

Man kann also sagen dass es eine universelle Sprache ist. Auch beeindruckend ist aber wieviel Dynamik und Energie in der Musik gebannt ist . Dazu noch die Tatsache dass man immer überrascht wird und die Musik nicht an Genre-Vorgaben hält und dass macht den Sound noch packender und dringlicher. Tulgey Beat haben mit dieser EP einen tollen Vorgschmack präsentiert und man hofft dass man noch viel von dieser Berliner Band hören wird.

Erschienen bei: Tulgey Beat

tulgeybeat.com