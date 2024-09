Modern Day Heroes – Stars & Skies / Dust & Flames

Modern Day Heroes haben es geschafft, denn mittlerweile sind sie volljährig geworden. Bei vielen Bands, die solange mit an Bord sind, setzt sich ein wenig der Stillstand ein. Bei der Band aus der Schweiz hat man das Gefühl, dass ihre Reise noch nicht zuende ist.

Dabei hätten die Bandmitgliedern bestimmt schon viel erlebt. Sie haben von ihrer Heimat bis nach Los Angeles Konzerte gegeben und auch einige Festivalbühnen durften sie entern. Einige Platten haben sie auch schon herausgehauen. „Stars & Skies“ ist von der Spieldauer mit 36 Minuten eigentlich auch ein Album. Doch irgendwie ist es doch kein Album, vielmehr ist es eine Zusammenstellung der beiden Eps „Stars & Skies / Dust & Flames“.

Der Opener „Stars & Skies“ ist dann auch eine geradlinige Nummer bei denn es auch amtliche Riffs gibt. Sie zeigen auch dass die Band noch immer für bodenständigen, klassischen Rock lieben, aber angestaubt ist diese Variante nicht. Viel zu sehr zieht alleine schon das erste Stück einen Bann. „Walk On Fire“ klingt wie ein kluger AC/DC Songs.

Überraschend ist dass Modern Day Heroes bei „Avec Toi Je Suis Moi“ singen sie auf einmal in französisch. „Dust & Flames“ ist ein schöner Hardrock Gesang wieder einmal mit ordentlichen Riffs und ist ein richtiger Hit. „Someone Like You“ ist ein wenig milder und dennoch setzt dieser wieder viel Kraft frei. „Another Lullaby“ hat auch ein wenig Stoner-Rock in sich und bei „Please“ wildern sie im Gefilden von den Göttern von Motörhead herum, hat aber auch ein wenig Blies in sich.

Erfrischend klingt die Musik auf dieser Songsammlung und dass wird sicherlich auch noch lange anhalten.

Erschienen bei: brillJant Alternatives

https://www.moderndayheroes.ch/