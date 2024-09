Various Artists – Deadpool & Wolverine

„Deadpool & Wolverine“ ist einer der größten Actionfilme des Jahres und unterstreicht dass Marvel Cinematic Universe mittlerweile einer der erfolgreichsten Filmemacher ist. Dieser Film ist die Fortsetzung von „Deadpool 2“ aus dem Jahre 2008. Wie jeder guter Film braucht es auch eine gute musikalische Untermalung.

Marvel nutzt hier eine ähnliche Formel wie bei ihrem Erfolg „Guardians of Galaxy“. Es werden bekannte Songs hier zusammen gestellt und somit lebt der Gedanke des Mixtapes weiter. Wobei eine Kassette spielt bei „Deadpool & Wolverine“ keine so ikonische Rolle. Aber die Mischung auf „Deadpool & Wolverine“ ist dann auch bunt und überraschend.

Letzteres weil man hier auch Songs verwendet, die seit Jahren eher ein wenig verpönt sind. Allen voran den achtziger Jahre Schmachtfetzen „The Lady In Red“ von Chris De Burgh. The Platters mit „Only You“ hat ja auch ein wenig Schmalz. Auffallend ist auch dass man hier auch Songs findet die selber bekannt geworden sind, weil es Film-Hits sind. „The Power Of Love“ von Huey Lewis & The News wurde durch „Zurück in die Zukunft“ und „You´re The One That I Want“ von Olivia Newton-John & John Travolta hat in den siebziger Jahren mit dem Film „Grease“ Millionen ins Kino gelockt.

Dazu gibt es dann noch Boyband-Pop wie „Bye Bye Bye“ von Nsync, Rockabilly von den tollen Stray Cats, Station Punk von Green Day, Alternative Rock-Ballade von Goo Goo Dolls, Soul-Ballade von der unterschätzen Patsy Cline und Avril Lavigne ist auch dabei. Eine wirklich bunte Mischung, bei denn selbst Chris De Burgh wieder Spaß macht.

Erschienen bei: Hollywood Records

https://www.marvel.com/movies/deadpool-3