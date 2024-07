Wolfgang Valbrun – Flawed By Design

Es ist immer schade, wenn sich Bands auflösen, gerade wenn es für diese gerade vermeintlich gut läuft. Die britische Band Ephemerals haben mit ihren vier Langspielern eindrucksvollen Soul gespielt und den ganzen Globus bespielt. Trotzdem brach die Band nach dem letzten Werk, und nach „Nothin Is Easy“ ging die Londoner Truppe getrennte Wege.

Den Kopf in den Sand zu stecken und sich womöglich einen 9-to-5-Job zu suchen, kam aber für ihren Frontmann Wolfgang Valbrun nicht in Frage. Jetzt ist sein Solo-Debüt „Flawed By Design“ da, und das ist gelungen. Der Sänger hat in Bristol passende Musiker gefunden. Diese spielen nicht ortstypischen Trip Hop, erschaffen aber famosen Soul-Sound.

Diesen reichern sie mit einer spürbaren Portion Gospel an, aber auch Jazz-Arrangements sind mit an Bord. Im Prinzip kann man sagen, dass er die Tradition seiner damaligen Band fortführt. Ein wenig anders ist es aber doch, es ist mehr seine Musik, sein Album und deswegen ist seine Stimme im Vordergrund. Diese ist eindrucks- und vor allem kraftvoll, wie etwa bei „Where Is The Peace“, und Sanftmut kann sie auch als Gegengewicht bieten.

Seine musikalischen Begleiter bieten immer den richtigen Sound und klangliche Verfeinerungen an, bietet sogar auch sanften Gitarren-Sound. Im Herzen mögen Wolfgang Valbrun den Soul der Sechziger und Siebziger, bringen aber frische Grooves mit. Was bei „Flawed By Design“ auch allgegenwärtig ist: Seine Texte greifen wichtige Themen wie Krieg, Rassismus und Kapitalismus auf. Statements, die großartigen Arrangements und die kraftvolle Stimme machen „Flawed By Design“ zu einem tollen Album.

Erschienen bei: Jalapeno Records

http://wolfgangvalbrun.com/