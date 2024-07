Bmx Bandits – Dreamers On The Run

Bei kaum einer Band passt die Umschreibung des ewigen Geheimtipps so treffend zu, wie bei den Bmx Bandits. Seit 1986 gibt es die schottische Band um Songschreiber und Frontmann Duglas T.Stewart schon und hat seitdem beharrlich feinen Indie-Gitarren-Pop veröffentlicht. Gerne auf geschmackssicheren Labels wie Creation oder Elefant Records und dennoch ist ihnen der Durchbruch immer verwehrt geblieben.

Wobei sich viele Bands auf BMX Bandits beziehen oder unbewusst als Referenz aufgesogen haben. Erst seit dem 2020 Werk „C86“ tauchten sie zum ersten mal in den schottischen Charts auf. Von daher ist die Umschreibung des ewigen Geheimtipp doch passend.

Auch mit der neusten Langspielplatte „Dreamers On The Run“ werden sie nicht dem großen Publikum bekannt. Aber dennoch ist es wieder ein kleines Juwel geworden und ist musikalisch wieder im groben zwischen Teenage Fanclub und Belle & Sebastian verordnet. Dabei gibt es diesmal auch mal unaufgeregte Streicher wie „The World Was Round“. Noch opulenter geht es bei „The Things We Threw Away“ bei denn Querflöten mit anderen klassischen Instrumente sich ein schönes Stelldichein bieten.

Ja, die Arrangements sind diesmal ein wenig aufwendiger und sogar alte Computerspiele-Klänge werde diesmal verwurschtelt. Beim Titelstück hört man einen Chor, der schon ein wenig keltisch klingt. Man kann schon sagen dass die BMX Bandits auf „Dreamers On The Run“ sehr mutig sind. Doch sie achten auch auf Melodien und diese öffnen sich auch sehr feinfühlig, wie bei „Setting Sun“. Dieser ist sogar ein kleiner Sommer-Ohrwurm und man fragt sich ob nach sovielen Jahren doch noch einen Hit haben könnten?

Erschienen bei: Tapete Records

https://bmxbandits.net/