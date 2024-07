Various Artists – Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Volume 11

Man kann es nichts anders sagen, aber „Sing meinen Song“ ist eines der erfolgreichsten TV Formaten. Es treffen sich hier verschiedene Musiker die, die Songs des anderen covern. Dabei versammeln sich Künstler die aus verschiedenen Genres . Da die covernde Künstler meist einen anderen Ansatz haben, als der Orginal-Künstler entstehen dann tolle und manchmal auch magischen Momente.

So ist es auch in der elften Staffel, bei der Sammy Amara (Broilers, Tim Bendzko, Eva Briegel (Juli), Joy Denalane, Eko Fresh sowie Emilio teilnehmen. Als Spezial-Gast ist diesmal Peter Mafay mit von der Partie. Wie auch in den letzten Staffeln führt diesmal Johannes Oerding duch die Abende und greift natürlich auch selbst zum Mikrophon.

Natürlich gibt es auch diesmal wieder einige Songs die wunderbar in fremde Hände passen. Wenn beispielsweise Sammy Amara den Juli Song „Fette Wilde Jahre“ singt, dann merkt man dass der Song auch von seiner Band Broiler sein könnte. Oder wenn Joy Denalane, den Broilers Song „Ist da jemand?“ besingt, dann merkt man dass dieses Lied auch mit spoulful Arrangements und Gesang funktioniert.

Man merkt aber auch dass die Künstler Spaß haben in andere Genre zu schlüpfen. Ein gutes Beispiel dass Tim Bendzko aus „Nicht alles Endet Irgendwann“ mit Bläser und Rück mächtig Spaß haben. Auch schön ist dass Eko Fresh bei den Peter Maffay Song „Schwarze Linien“ richtige gute Laune freisetzt und mein Sohn hat dazu im Wohnzimmer getanzt hat. Johannes Oerdings bester Momente ist als er sich Emilios Lied „Ausmacht“ vorknöpft. Eva Briegel lässt bei Joy Denalane Song „Zwischen den Zeilen“ eine gewisse Melancholie freien Lauf. Insgesamt gibt auch bei dieser Ausgabe viele ungewöhnliche Augenblicke.

Erschienen bei: Embassy O Music / Music For Millions

https://www.vox.de/cms/sendungen/sing-meinen-song-das-tauschkonzert.html