Principles Of Joy – It´s Soul, That Counts

Principles Of Joy spielen am 21.05. i n Kiel / Hansa 48 und am 22.05 in Hamburg / Monkeys Club.

Mittlerweile haben sich Principles Of Joyals zu einer der Soul- Funk Sensationen aus Frankreich gemausert und diese Aussage untermauert die Band mit dem vorliegenden dritten Album „It´s Soul, That Counts“.

Allein der Albumtitel ist schon ein klares Statement und genau diese Musik schätzt das Sextett. Sie lieben diese Musik und ihre Wurzeln reichen bis in die goldenen Ära der 60er Jahre aber auch die 70er Jahre sind sehr präsent. „WhatDid Your Mean“ ist eine Nothern-Soul-Perle der Neuzeit, die auch zwischen Gassenhauern von Gloria Jones und Fontella Bass auf der Tanzfläche für Furore sorgen kann.

Das zehnminütigen „No Justice, No Peace“ beginnt smart, entwickelt sich dann doch zu einem verwunschen Blaxplotion Stück, welches auf sein Wach-küssen wartet. „Girls Be Like“ ist dann so ein Soul-Lied, welches den wundervollen Spagat zwischen Soul und Disco hinbekommt und dabei auch 1976 hätte schon veröffentlicht werden können. Dabei bringt dieses Lied damals wie heute ein gleiche Magie hervor. „Ablaze“ ist vom Tempo ein wenig gedämpft und auch kann man eine feine Note Melancholie finden, aber die Arrangements aus Orgel, Schlagzeug, Wah-Gitarren und Bläser fesselt einen schnell.

Die Band beherrscht dabei auch das Midtempo, wie bei dem toll temperierten „Soulmate“. Man kann sagen dass Principles Of Joy Vintage-Soul spielen, doch sie mischen neben viel Herzblut, Liebe auch Magie in den Songs hinein. Es klingt alles stimmig und der Gesang von Frontrau Rachel Yarabous steigert dieses jedes Mal. Kräftig und dennoch Warmherzigkeit findet man in ihren Stimmbändern.

Principles Of Joy können sich mit „It´s Soul, That Counts“ wunderbar einreihen in den großen Daptone-Records-Veröffentlichung und eine große Karriere sollte ihnen bevorstehen.

Erschienen bei: Qsound / Broken Silence

