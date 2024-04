Paradise Phantoms – Ten

Es ist kein Geheimnis dass die meisten Songs und Alben auf englisch gesungen werden. Macht auch Sinn, wenn man ein breites und internationales Publikum ansprechen möchte. Auch das Debüt „Mirage“ von Paradise Phantoms war auf englisch. Vielleicht fehlte der Band aus Madrid, die sich nach den Film „The Phantom of the Paradise“ benannt haben, am Anfang der Mut auf spanisch zu singen.

Wobei mutig sind die Herren ja schon, denn sie hatten schon eine eigene Musikshow namens „What Da Phunk“, bei denn die die Geschichte des Disco-Funks erzählt haben. Doch nur erzählen, reichte dem Duo, bestehend aus Marcos Miinda und Ivan Redondo dann doch nicht, sie wollen den Sound mitgestalten.

Ihr neuer Langspieler „Ten“ ist dann auch Disco Funk, der zwar seine Wurzeln in den achtziger Jahren hat aber auch findet man French-House-Elemente wieder und somit sind natürlich Daft Punk nicht weit. Wobei die Stücke von Paradise Phantoms nicht so herrlich stoisch sind, dafür mehr cheesy klingen. Paradise Phantoms haben eine Vorliebe für poppige Melodien und ihre Einflüsse reichen von Funk, Clubsounds, Synthie-Dance, Pop aber auch House und Electronica.

Dabei entstehen dann Stücke, die funkig sind und auf dem Club-Dancefloor schnell Gefangene macht, wie bei „Lick My Lips“. Bei „Neaon Dreamer“ findet man Italo-Disco, mit charmanter Melodie. Der Opener „Cannestereo“ ist dann French-Sound mit offenherzige Disco-Sounds. Funk findet man bei dem etwas hektischen Schlußsong „Tonight“ der aber sonst alles hat, was ein Party-Tanz-Lied braucht, funkiger Bläser, Handclapping, Disco-Sounds und eine schnelle Melodie.

Kommen wir nochmal zurück zum Anfang, denn mit „Una Y No Mas“ gibt es ein spanisches Lied, welches aufgeräumt wirkt, aber bei denn die Melodie sich schnell zu einem liebenswerten, schüchternen Hit entwickelt. Ob Paradise Phantoms sich mit „Ten“ in der Geschichtsbücher des Disco-Funks eintragen, ist nicht sicher, aber eine Visitenkarte haben sie hinterlassen.

Erschienen bei: Gmo / Alive

https://www.paradisephantoms.com/