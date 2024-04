Nick Waterhouse – The Fooler

Man kann schon erahnen, dass Nick Waterhouse auch gerne mal in Erinnerungen schwelgt, was man bei seiner Musik schon immer heraushören konnte. Denn dort hat der 1986 geborene Mann, schon immer sein Faible für Rhtym and Blues und Soul ausgelebt. Merkwürdige Wendung ist dass ausgerechnet sein Song „Katchi“ als Remix 2017 ein großer Hit wurde. Doch von diesen Ruhm hat sich Nick Waterhouse nicht beirren lassen und zum kommerziellen Pop oder Dance gewechselt.

Seine Langspielplatten sind noch immer Detail-verliebt Retromanie und sein neustes und sechsten Album „The Fooler“ erzählt er wieder schöne Geschichten. Wobei man es schon sehen kann, denn dieses Foto zeigt den City Lights Bookstore in San Francisco. Dieses Geschäft eröffnete 1953 und wurde von Lawrence Ferlinghetti betrieben, der 2012 mit 101 Jahren starb. Genau in dieser Ecke in der Columbus Avenue / Broadway lebte Nick Waterhouse bis er vor kurzem nach Frankreich um zu ziehen.

Deswegen noch einmal eine Hommage an seinen alten Kiez und es ist musikalisch schön ausgestaltet mit Bläser, Klavier und leichte Chöre. Ja, die Aufnahme hätte aus einer anderen Zeit entsprungen zu sein. Dazu der Gesang der etwas glanzvolle aufweist und auch eine gewisse Lässigkeit hat. Musikalisch ist es vielseitig. Rock´n`Roll R´nB´wie bei „(No) Commitment“ oder schmachtender Memphis-Soul wie bei „Play To Win“ oder angerumpelter Blues „Late In The Garden“.

Es ist vieles zu entdecken und dennoch muss man feststellen dass „The Foller“ ein ungemein stimmiges Werk geworden ist, welches nach und nach, noch neue kleine Momenten aufzeigt. Dabei entwickelt sich Nick Waterhouse zu einem Storyteller, der fein beobachtet und seinem alten Revier nochmal charmant huldigt.

Erschienen bei: Pres Records

https://www.nickwaterhouse.com/