Jalen Ngonda – Come Around and Love Me

Manchmal wundert man sich dass bei Album-Klassiker es immer wieder Neuauflagen gibt mit weiterem Bonusmaterial. Man fragt sich dass noch immer kleine Fitzel von den damaligen Aufnahmen exerzieren, die noch nicht das Licht der Öffentlichkeit gesehen haben und gehört wurden. Doch was hat die Veröffentlichungspolitik, der Musik-Industrie mit dem Debüt „Come Around and Love Me“ von Jalen Ngonda zu tun?

Eigentlich nichts und dennoch klingen die elf Lieder wie Songs aus dem Meisterwerk „What´s Going On“ von Marvin Gaye. Der gebürtige US-Amerikaner, der mittlerweile in Liverpool lebt, hat hier ein Album erschaffen, welches gefühlt den gleichen Spirit eingefangen hat. Klar, das klingt dann schon ein wenig Retro, aber es verbindet nur die schönen Eigenschaften. Die Liebe zu den alten und vertrauten Soul, der auch mal klassische Balladen zulässt.

Das ganze ist dann wunderbar arrangiert, die Basslinien sitzen, die Percussions sind gefühlvoll eingesetzt, die Streicher sind glanzvoll, die Gitarre hat ein Wah-Wah-Sound und der Backgroundgesang erinnert an alte goldenen Motown-Zeiten. Man hat das Gefühl auf einer analogen Soul-Wolke zu schweben. Ja, auch wenn die Songs alle neu sind, verbindet man schöne Gedanken, als würde man diese Platte ewig kennen.

Wenn man es ließt hat man die Vermutung, dass hier alles kopiert wurde. Sicherlich sind die Zutaten auch dieselben, aber es ist gelungen zusammen gesetzt worden. Zudem ist Jalen Ngonda mit einer famosen Soul-Stimme beschenkt wurden, die butterige Balladen genauso kann wie schnellere Stücke, wie etwa „Rapture“. Bei jedem Song gelingt es ihm große Gefühle heraus zu holen und zudem hat er jedes Lied selber geschrieben.

Wobei da dann auch ein spürbarer Unterschied zum erwähnten Meisterwerk „What´s Going On“ vorherrscht. In den Liedern von Jalen Ngonda geht es vielmehr um Gefühle und um Liebe und kritische Themen findet man auf „Come Around and Love Me“ nicht. Hätte vielleicht gepasst in diesen unruhigen Zeiten, aber die Liebe ist ja auch eindrucksvoll. Großartiges Album!

Erschienen bei: Daptone Recordings