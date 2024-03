Interna – Nach außen Konziliant

Konziliant ist eine Eigenschaft, die soviel bedeutet wie zu Kompromissen bereit zu sein, aber auch umgänglich und verbindlich zu sein. Das passt auf den ersten Blick nicht auf die Musik von der Interna. Die Band besteht aus den Überresten in Person von Steffen Frahm von „Keine Zähne im Maul aber La Paloma Pfeifen“ und Simon Falk, der bei „Sie kamen Australien“ spielte. In beiden geschätzten Bands war Lars Stuhlmacher mit dabei.

Aus Scherben dieser beiden Bands ist nun Interne entstanden und das Trio schafft es gleich mit diesem Debüt so eigenständig zu klingen, wie andere in ihrer ganzen Karriere es nicht hinbekommen. Interna bespielen einfach gesagt den alten gepflügten Acker Post-Punk, bearbeiten diesen aber sehr schroff. Zu einem liegt es am Gesang von Steffen Frahm, der meist wütend daher kommt und auch mal den Hang zum krakelen aufweist. Aber dieser Gesang ist auch markant und selbst wenn es wie eine abgelatschte Metapher anmutet, aber der Gesang passt zum kantigen Sound. Wobei kantig nicht bedeutet, dass die Arrangements hier starr und bewegungsfaul klingen.

Interna haben ein ausgeklügeltes System , bei dem die Instrumente gut zusammenspielen. Dabei wirken einige Songs wie bei der Single „In der Terrassenwelt“ kompakt und auch zackig klingt er. Man kann auch an dieser Stelle sogar einen merkwürdigen Groove finden. Das erstaunliche aber bei dem Interna-Sound ist dass der Zusammenspiel zwischen Gitarre, Bass und Schlagzeug manchmal fest wirkt und dann wird es auch wieder gelockert und bei „Ich will offen für Dich bleiben“ auch fast schon luftig. Wobei die Musik immer gegen den bekannten Strich gebürstet ist. Dazu ist auch immer ein wenig Zorn vorhanden und dass ist auch ein Unterschied zu den beiden Vorgänger-Bands.

Vor allem erkennt man es in den Texten, denn der Humor bei Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen ist kaum vorhanden. Dafür nimmt dass Trio und vor allem Texter Stefen Frahm, dass typische Spießbürgertum gewollt scharf ins Visier von der „Autojugend Wolfsburg“ oder die Halbgötter im Freizeithemd (Schwingkreis)“. Dabei verwendet Herr Frahm einen sehr gewählten Duktus, bei denn die meisten Spießer sicherlich im Duden nachschlagen müssen. Am Ende ist „Nach außen Konziliant“ eine Album dass trotz der Rauheit, Vertracktheit dann doch Konziliant ist und nebenbei eigenständig.

Erschienen bei: Waldinsel / Broken Silence

https://www.facebook.com/internaband