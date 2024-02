Funk Pump präsentiert: This Is DJs Choice Record Release Party

Februar // Sa. // 23:00 // Roter Salon // Kieler Pumpe // Party

Einlass: 23:00

Die Serie begann als Freundschaftsprojekt von Unique-Gründer Henry Storch, der Freunde und

Verbündete aus der DJ-Szene verewigen wollte, die Vinyl als Format ihrer Wahl wählten. Das Genre

spielte keine Rolle, Hauptsache der Vibe stimmte. Auf Vol. 4 präsentiert Gu Funk, Soul, Latin und Hip

Hop, ausgewählt wie ein DJ-Set. Veröffentlichung als Vinyl/CD und digital am 16.02.2024.

Über Gu:

Gu ist ein DJ, Musiker, Labelbetreiber, Produzent, Autor und Produzent aus Norddeutschland. Seine

Hingabe zur Musik begann in den späten Achtzigern, als er noch ein Teenager war, und seitdem legt er

Vinyl auf. Im Laufe der Jahre hat er mit einer Reihe seiner Lieblings-DJs und -Künstler wie Keb Darge,

Andy Smith, Snowboy, The New Mastersounds, Osaka Monaurail, The Allergies, Andy Cooper von

Ugly Duckling und Chuck D von Public Enemy zusammen gearbeitet, um nur einige zu nennen. Seine

DJ-Karriere führt ihn immer wieder durch ganz Europa. 2005 gründete er mit seinem Bruder Tom Our

Label Records, um neue Funk-Musik auf 7 Inch Vinyl zu veröffentlichen und 2015 kam das Hip Hop

45 Imprint Origu hinzu. Seit 2009 ist er jede Woche mit seiner Radioshow Home Diggin‘ auf Sendung,

die 2019 auch von Chuck D’s Rapstation aufgegriffen wurde.

Über Leif:

Leif ist gleich zweifach Mitbegründer und DJ bei Kieler Kultveranstaltungen. 1999 startete in der

Kieler Pumpe, was schließlich bis 2008 als Funkpump berühmt sein sollte und er spielt regelmäßig

beim Soul On Allnighter. Seine Auswahl an guten Songs aus Funk, Soul und Jazz ist immer ein Garant

für eine volle Tanzfläche.