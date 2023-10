Kassa Overall – Animals

Bei dem letzten regulären Album „I Think I´m Good“ von Kassa Overall war schon abzusehen, dass man es mit einem mutigen Musiker zu tun hat. Es war HipHop, der ungewöhnlich klang, und nun ist mit „Animals“ der Nachfolger da. Und was soll man sagen, der Wahl-New-Yorker hat nochmal einen Quantensprung abgeliefert.

Einen, welcher sich vom klassischen Songaufbau verabschiedet, dafür aber eine ungemein tolle Spielwiese an Freiheiten erschafft. Er tobt sich jetzt nochmal mehr aus, und HipHop ist nur noch ein kleiner Baustein seines Kosmos. Wichtiger und einflussreicher ist beispielsweise Jazz geworden. Von diesem Genre hat er sich die Superkraft des Improvisierens genommen und sich auch um nichts mehr zu scheren, was einen einengt. Kassa Overall, der zeitweise beim Vater von Spike Lee lebte, sagte letztens, dass er sich selbst wie ein eingesperrtes Zootier fühle.

Man muss als Künstler überleben und Kompromisse eingehen. Da hat er sicherlich Recht bei den virtuellen Krümeln, die man durch das Streamen erlangt. Deswegen auch der Titel, und dennoch muss man festhalten, dass „Animals“ keine Kompromisse eingeht. Er switcht nicht zwischen den Stilen, vielmehr verbindet er Jazz, HipHop und Electronica und macht daraus eine Fusion.

Es ist sicherlich nicht ganz einfach, manchen Stücken zu folgen, aber am Ende kommt man immer wieder zu einem berühmten roten Faden. Diesen kann man schwer definieren, aber feststellen, dass es unterm Strich immer irgendwie urban klingt und auch Strenge vom Soul hat, ohne jedoch dem Genre zugehörig zu sein, Es ist auch immer spannend, dass Kassa Overall seine Stimme verwandelt, und selbst der Einsatz vom Autotune ist nicht nervend, sondern eher als Kunstform eingesetzt wie bei Bon Ivers LP „22, A Million“.

Dieses Album ist sicherlich auch eine der Referenzen, mit denen man hier aufwarten kann, aber auch zu seinen Warp-Label Kollegen von Flying Lotus oder Squarepusher ist es nicht weit. „Animals“ ist ein Album, welches zudem seiner Zeit weit voraus ist.

Erschienen bei: Warp

https://www.kassaoverall.com/