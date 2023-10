African Head Charge – A Trip To Bolgatanga

Als man die Begrifflichkeit „World Music“ noch nicht definierte oder nicht einmal kannte, waren African Head Charge schon unterwegs. Ihr Debüt „My Life In A Hole In The Ground“ aus dem Jahre 1981 aber passte nur bedingt zu dieser Bezeichnung.

Schließlich war die Band, die von Adrian Sherwood unterstützt wurde und auf seinem Label On-U Sound veröffentlichte, schon immer Freigeister. Und zwar welche, die sich nicht auf ein Genre festgelegt haben. Wobei man schon sagen kann, dass African Head Charge sich am meisten dem Reggae und vielmehr noch dem Dub-Sound verpflichtet fühlen, weshalb auch Adrian Sherwood einen Narren an dieser Band gefressen hat.

Doch auch wunderbare Afrosounds haben sie mit eingebunden, aber irgendwie auch sehr eigensinnige. Manchmal welche, die ein wenig nach Voodoo klangen, und dann haben sie manchmal auch ein paar Rhythmen entnommen. Dennoch haben sie diese nicht kopiert oder mit Klischees gespielt. African Head Charge haben immer ihren Sound erforscht und dabei nie aufgehört, und so haben sie mittlerweile 40jähriges Bandbestehen locker überstanden.

„A Trip To Bolgatanga“ ist ihr neustes Album, und auch dass zeichnet sich darin nicht aus, zugänglich zu sein oder sich irgendwo anbiedern. Sie haben auch diesmal sich sehr mit der Musik beschäftigt, und vielleicht kann man sagen, dass sie es noch nie so intensiv getan haben wie eben auf „A Trip To Bolgatanga“. Gründungsmitglied und Perkussion-Meister Bonjo Iyabinghi Noah ist für zwölf Jahre in seine Heimat Ghana gereist, um dort Trommel- und Gesang-Patterns der einheimischen Stämme zu erleben und erlernen.

Herausgekommen sind teilweise sehr puristische Stücke und in anderen Momenten ziemlich lebhafte. Dabei wohnt dem auch diesmal wieder ein Voodoo-Zauber inne, und auch psychedelisch geht es gerne zu. Dazu wabern oft sanft, Dub-Sounds und auch Bläser streifen durch den Sound. Der Gesang ist auch gerne weird, und zusammen ist „A Trip To Bolgatanga“ ein typisches African Head Charge, wenn auch wesentlich ruhiger. Trotzdem: Milde oder gewöhnlich wird die Musik dieser Band nie sein.

Erschienen bei: On-U Sound

https://africanheadcharge.bandcamp.com/