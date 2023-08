Boygenius – The Record

Als 2018 Boygenius ihre gleichnamige EP herausgebracht hatte, verschwand die Band wieder. Der Grund hierfür ist, dass Julien Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus sich wieder ihren eigenen Karrieren widmeten, und das bekanntermaßen sehr erfolgreich. Jetzt hat sich diese Supergroup wieder zusammen getan und ihr Debütalbum herausgebracht.

Auch diesmal haben sie dem Titel nicht soviel Liebe gegeben und es schlicht „The Record“ genannt Doch bei der Musik zeigt das Trio mehr Liebe, und so sind alle zwölf Songs ungemein harmonisch. Schon der Opener „Without You, Without Them“ ist schöner Folk, der sich aber auch in der Kraft der Zurückhaltung übt.

Danach folgt „$20“, und da sind auch schöne Rock-Gitarren, die der Musik hinzugefügt werden. Dieser Song hat dann zum Ende auch einen schönen Wall-of-Sound mit gut ausgependeltem Noise. „True Blue“ ist harmonisch mit dem mehrstimmigen Gesang und zeigt, dass die Band zärtlich klingen und dennoch Druck und Dynamik dezent aufbauen kann. Bei „Satanist“ wird es dann nochmal kraftvoller, und „Anti Curse“ bewegt sich im Folk-Rock, ohne je einem Klischee zu entsprechen.

Die anderen Stücke sind dann aber meist zurückhaltender und zärtlich, aber dennoch dringlich. Das ist auch die Stärke der Songs und kommt daher, dass keine der drei Musikerinnen ihr Ego durchbekommen will. Alle drei agieren hier auf Augenhöhe und konzentrieren sich auf die Musik und den Song.

Diese Lieder sind dann herrlich intim, und man hat das Gefühl, mit der Musik so eng verbunden zu sein, als würde man einem Freund zuhören.

Erschienen bei: Universal

https://www.xboygeniusx.com/