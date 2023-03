Bobby Ororza – Get On The Otherside

Denkt man an finnische Musik, kommt man meist auf wilden Metal-Sound oder zumindest melancholischen Goth-Rock von Him oder Sunrise Avenue. Doch im weitesten Sinne ist es immer Rock.

Das liegt sicherlich daran, dass man in Finnland weniger die Sonne sieht, und man denkt, dass herrlicher Soul dort nicht gedeihen könne. Bobby Ororza kommt aus Finnland, und während der Arbeiten zu seinem Album war sein Leben nicht leicht. Denn es herrschte weltweiter Stillstand aufgrund des Corona-Virus.

Gut, davon war jeder irgendwie betroffen, doch als Musiker brachen alle Einnahmen aus Konzerten weg. Zudem hat Bobby Ororza eine kleine Familie zu ernähren, von daher waren viele Sorgen auf den Schultern gelagert.

Jetzt ist sein neuestes Album „Get On The Otherside“ da, und dieses hat zwar eine gewisse klangliche Dunkelheit, ist aber dennoch schöner Soul. Die Dunkelheit ist wie von einem schweren und dunklen Samtvorhang, der Wärme spendet, aber auch ein Relikt aus einer anderen Epoche. Die Musik von Bobby Ororza ist zwar kein Relikt, aber durchaus ist es zeitlos, was der Musiker hier auftischt, dabei auch mit Tradition, und dennoch hat seine Musik kleine Eigenheiten.

„Blinding Lights“ ist so ein Song, der beim ersten Durchlauf fast ein wenig konturlos daherkommt. Dabei klingt dieses Lied wie ein Soul-Song im Unterwasser-Modus mitsamt Orgel und leicht schmachtendem und verträumtem Gesang. Was bei allen Songs auffällt, ist, dass sie vollmundig arrangiert sind und dennoch leger daherkommen. Soll bedeuten, dass hier nicht alles auf den Punkt klingt, aber gut passt. Dadurch passiert es, dass Songs wie „My Place, My Time“ Groove haben. Auch klingen die Lieder direkter und rauer und damit dicht an den Tugenden des alten Soul, auch mal dem Rhythm’n‘Blues zu huldigen.

Nur kommt dieser auch ganz locker daher. Das verwundert dann doch, dass ausgerechnet solch eine Soul-Platte aus dem eher dunklen Finnland stammt.

Erschienen bei: Big Crown Records

https://bobbyoroza.bandcamp.com/