TSHA – Capricorn Sun

Hinter TSHA verbirgt sich Teisha Matthews und diese ist seit einigen Jahren im Londoner Nachtleben als DJ unterwegs. Um Musik auflegen zu können muss man ein Gesprühr haben, nicht nur für die Musik sondern auch für den passenden Moment. Denn der eine Track kann in den Moment passen und wenig später kann es sein, das er dann nicht auf fruchtbaren Boden fällt.

Doch TSHA hat den entsprechenden Instinkt und deswegen hat sie als Produzenten schon ihren Stempel aufgedrückt, bei einigen Veröffentlichung. Es war nur eine Frage der Zeit, bis TSHA ihr eigene Album herausbringt. „Capricorn Sun“ ist der Name und dass beweist dass sie die Vergangenheit und die Zukunft der Tanzkultur verstanden hat.

So präsentiert die Britin zwölf Stücke, die allesamt unterschiedlich sind. „The Light“ ist House Musik mit einem ordentlichen High Energy Einschlag welches durch den Gesang auch an die alte House Legende Loleatta Holloway erinnert. „Water“ hingegen sorgt für sommerliches Verständniss und ebensolche Gefühle auf der Tanzfläche, mtsamt Afro Gesang.

Bei „OnlyL“ fühlt man sich an das vergessene One-Hit Wonder Keiza erinnert. Auch Breakbeats gibt es bei „Dancing In The Shadows“ und „Giving Up“ und bei „Running“ gibt es auch entspannte Grooves. Wenn man dass ließt, denkt man dass TSHA hier nur alte Genres auftischt und Neues nicht zu finden ist. Doch, dass erstaunliche ist, dass die Britin, dass alles so modern klingt und in die Jetztzeit importiert wurde. Es klingt dadurch so voller Lebensfreude und dass ist es, wo es bei der Dancemusik ankommt.

Erschienen bei: Ninja Tune

https://tshamusic.bandcamp.com/