Sarah Weiß – 12 Months Of Flying

Bei dem Erstlingswerk „12 Months Of Flying“ von Sarah Weiß treffen gleich merhere Talente zu Tage. Zum einem hat die Künstlerin hier die Songs allle selber geschrieben, selbst arrangiert und auch die Gitarre bedient. Zudem hat sie das Artwork des Cover und Booklet des Albums gestaltet. Welches auch als CD und im schnieken Vinyl daher kommt.

Man merkt schnell dass Sarah Weiß, hier mit viel Leidenschaft und ebenso viel Herzblut dabei ist. Das verwunderliche ist dass in dem Leben von Sarah Weiß die Musik nicht an vordersten Stelle ihres Lebensplans stand. So studierte sie erst einmal brav etwas anständiges und die Musik war wenn überhaupt als Ausgleich zum normalen Leben gedacht.

Gut, sie hat sich das spielen der Instrumente selber beigebracht, aber es blieb eher ein netter Zeitvertreib. Doch als die Pandemie die Welt still gelegt hat, kam bei der Flensburgerin die Idee auf, ein eigenes Album aufzunehmen. „12 Months Of Flying“ ist der Titel und es ist beeindruckend geworden, denn es wirkt eigenständig und so kann kaum man Referenzen nennen. Wenn doch, dann passt es auch nicht zur Musik von Sarah Weiß. Vielleicht ein Verdienst dass Sarah Weiß eben nicht in einer Musik-Metropole wie Berlin oder Hamburg gelandet ist, sondern in Flensburg geblieben ist.

Musikalisch ist es vornehmlich Folk-Musik, die sicherlich auch viele Norddeutsche Schietwetter Tage mit viel Regen und wenig Sonne erlebt hat. Melancholie ist da, aber keine die einen herunterzieht. Vielmehr hat man das Gefühl dass es Musik ist die einen wie ein guten Freund hilft und auch mal in den Arm nimmt. Das klingt kitschig und zum Glück ist es die Musik nicht.

Sie verwendet neben der Gitarre auch Klavier und ganz dezente Takte. Die Musik ist oft dicht am Kammerpop und da macht es auch Sinn dass die beiden Gäste Eileen Bridges an der Violine und Cellist Paul Eberhardt mit von der Partie ist. Markant ist die Stimme von Sarah Weiß, diese ist tief timbriert, aber dennoch ergreifend und vollmundig ist und sich ganz wunderbar in den herbstlichen klanglichen Gesamtbild einbettet. Wirklich geschmackvoll und stimmig ist „12 Months Of Flying“ geworden.

Erschienen bei: White Bird Records

https://www.sarah-weiss.com/