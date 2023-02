Joel Sarakula – Island Time

Über die Jahre mausert sich der Ruf des Australiers Joel Sarakula. Als er vor mehr als zwanzig Jahren anfing Platten zu veröffentlichen, da waren die Songs schön aber irgendwie konnte man den Verdacht schöpfen dass er selber noch nicht sein Metier gefunden hatte.

Spätestens seit „Love Club“ (2018) hat er aber seine passenden musikalischen Stiefel gefunden, der wie angegossen passen. Dieses verfeinert Joel Sarakula auf seinem neusten und achten Alben namens „Island Time“. Bei diesem hat er denn Groove zwar keine neuen Muskeln verpasst, aber sie sind irgendwie flinker und auch glanzvolle unterwegs.

Zwar sind die meisten Songs zu langsam für die Disco und meinetwegen auch für den Club, aber sie haben einen ähnlichen Esprit und senden gerne gleiche Glücksgefühle aus. Am besten schafft es „Lonely Town“, der sich hier an den gleichen Sample bedient wie Stardust mit ihrem Hit „Music Sounds Better With You“. Es handelt sich dabei um Chaka Khan´s „Fate“ und so hat dieser Song natürlich schon einmal ordentlichen Verve und irgendwie erinnert „Lonely Town“ auch an gute Zeiten von Jamiroquai. Wobei Joel Sarakulas Musik dann doch sich mehr zurücknimmt und auch andere Wurzeln hat.

Da findet man Disco, Soul, bißchen Funk und dafür ein bißchen mehr an Yacht Pop. Das schöne an Songs wie „Give It Up For Nature“ ist dass sie keine Hektik brauchen und dennoch so saftig klingen und einen immer wieder um die Finger winkeln. Dabei gelingt es den Musiker die perfekte Melodien zu erschaffen, die mit einer Pop Melodien nicht hintern Berg halten.

Genau mit dieser Taktik landete er eine Punktlandung, die zwar musikalisch eindeutig die siebziger Jahren wertschätzen, die aber auch heute noch Eindruck schinden. Man kann es auch ganz einfach sagen dass Joel Sarakula mit „Island Time“ ein zeitloses Album gelungen ist.

Erschienen bei: Legere Records

https://joelsarakula.bandcamp.com/album/island-time