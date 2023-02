Oldseed – Incredible Strides

Da beschäftigt man sich fast sein ganzes Leben mit Musik, und dennoch rutschen einem viele Bands einfach durch das Radar. Bei Oldseed ist es mir so ergangen, ich dachte, man hätte es mit einem neuen Act zu tun, und dann findet man heraus, dass „Incredible Strides“ das neunte Album ist.

Hinter Oldseed verbirgt sich Craig Bjerring. Der ist kanadischer Songwriter und Musiker, der irgendwann im beschaulichen Kassel gestrandet ist. Musik macht er aber schon seit 2004, und nun ist sein neuester Langspieler da. Diesen kann musikalisch auf jeden Fall im Folk verorten, und dennoch ist es kein Werk geworden, bei dem man vom klassischen Folk sprechen kann.

Auch wenn es überall so anmutet und der Opener „Forest Lawn“ ein typisches Folk-Thema ist und Gitarre, Bass und Schlagzeug mit Orgel begleiten diesen Song wird. Dadurch erlebt man hier formschönen Americana. Dabei hat dieser Song auch jede Menge Verve und macht gleich Freude. Funktioniert aber auch, wenn das Tempo sehr behaglich und langsam seine Bahnen zieht, wie bei „Redacted“, wo man sich die Decke noch mehr über den Kopf ziehen möchte.

Klar, da ist dann auch mal Melancholie drin, aber das ist dann auch eine Facette. Auch schwelgerisch und dystopisch sind dabei, wie „When The Kids Get Old“. Das Schlussstück „No Party“ ist düster für Folk, bei dem auch mal die Instrumente leichte Störgeräusche von sich geben dürfen, In solchen Momenten ist man beeindruckt über soviel Mut, auch mal ungewöhnliche Wege zu beschreiten.

Dabei müsste es der Oldseed nicht, denn er kann auch klassischen Americana Sound so gut, echt und lebhaft vortragen, dass er kein Wagnis eingehen müsste. Trotzdem schön, dass sie auf „Incredible Strides“ diesen Mut haben.

Erschienen bei: Sabotage Records / Sounds Of Subterrania

www.bandcamp.com/oldseed