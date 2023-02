Fehlfarben – ?0??

Wenn eine Band seit mehr als 40 Jahren (mit kurzen Unterbrechungen) aktiv ist, dann erwartet man nicht zwingend mehr die wütenden Platten. Bei Fehlfarben ist es anders, denn bei ihrem neuen und elften Album „?0??“ klingen Fehlfarben so wütend und angriffslustig wie lange nicht mehr. Man kann sogar sagen dass es vielleicht das druckvollste und direkteste seit ihrem Debüt und Meisterwerk „Monarchie und Alltag“ aus dem Jahre 1980 ist.

Schlagzeugerin Saskia von Kitzing treibt die Ü60-Herren mit ihrem Rhythmusempfinden ordentlich voran, und so sind zwölf Lieder doch mit ordentlich Tempo ausgestattet. Auch die restlichen Teile der Band ziehen mit, und so ist die Mischung aus PostPunk und DiskursPunk wirklich kraftvoll. Auch der Frontmann Peter Heine zeigt sich bissig und wutgeladen. Er zetert mehr als zuvor, und bei „Stolz“ giftet er “Stolz, Stolz, auf was bist du stolz? Stolz, Stolz, geh scheißen mit deinem Stolz!“. Noch nie zuvor haben Fehlfarben in den ganzen Jahren ihre Abneigung so klar und direkt an den Empfänger adressiert.

Aber auch der Raubbau an der Welt wird bei „Der letzte Traum“ thematisiert, mit dem Fazit „Der Mensch stirbt aus, er hatte Pech.“. Fehlfarben halten auf „?0??“ nicht mit der Meinung hinterm Berg, und dennoch ist dieser besagte Song sogar richtig tanzbar. Bei anderen Songs wird es klanglich meist düsterer, aber auch gleichbleibend druckvoll. Die Lyrics vieler anderer Songs bieten die Möglichkeit, auch mal eigene Interpretationen zuzulassen. Dabei sind die Worte wie gewohnt immer klug gewählt, und Peter Heine ist so vital und kräftig wie schon lange nicht mehr.

Man muss auch sagen, dass Fehlfarben hier alle Register ziehen, ob nun textlich oder musikalisch, und dem Nachwuchs eindrucksvoll beweisen, dass man mit Fehlfarben rechnen muss. „?0??“ ist das beste Album der Band seit ihrem Debüt. Eines der Highlight dieses Jahres, welches zudem ordentlich ins Mark geht.

Erschienen bei: Tapete / Indigo

http://www.fehlfarben.com