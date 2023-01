Lambda 77 – Music or Fantasy, Road Tripping & Day Dreaming

Man will das Gehirn am liebsten anschreien, bei dieser vorliegenden Veröffentlichung. Denn auch wenn die Gruppe sich hier Lambda 77 nennt, bekommt man sofort den Ohrwurm von den Sommerhit 1989 „Lambada“ von der brasilianischen Band Kaoma.

Dabei findet man auf „Music or Fantasy, Road Tripping & Day Dreaming“ keine klassischen Hüftschwung-Wunder, die von Sandalen-tragenden Pauschal-Touristen nachgeeifert werden. Hinter Lambda 77 steckt der Hamburger Musiker Sebastian Nagel, den man unter anderem von den Winston Brothers oder The Mocambos kennt. Ergänzt wird er von Albrecht Schrader, den der geneigten ZDF Magazin Royale Fan, als Musiker vom Rundfunkorchester Ehrenfeld kennt. Zusammen haben sie jetzt auf den französische Label Qsounds Recording ihr Erstlingswerk „Music or Fantasy, Road Tripping & Day Dreaming“ heraus gebracht.

Bei diesem Debüt passt der Titel ganz wunderbar, denn es gibt viele Stücke die eine PS-Ladung an Groove haben. Denn wie gekonnt, die beiden bei „1AM“ soviel Druck aufbauen und dabei klingen wie ein cooler Roadtrip. Dennoch ist es auch Musik, die klingt wie eine künftige Samplequelle. Dabei sind die Beats, die hier analog erschaffen wurden, herrlich ehrlich und haben dennoch soviel Kraft dass man sie auch im Hip Hop verbauen könnte. Ja, der Bundeskanzler würde hier von einem Doppelwums sprechen und damit würde er auch irgendwie recht behalten.

Doch Lambda 77 wissen mit solch einen Wums umzugehen, damit es hier nicht nach langweiliger Protzerei klingt. Sie gehen bedacht und klug zu Werke und so sind nebenkräftigen Sounds, vor allem die Beats die hier den Songs die Stärke geben. Dabei sind es Songs, die diese Stärke gut versteckt darbieten, denn eigentlich klingen viele Stücke schön entspannt und dass ohne Klischees. Nein, der Sound ist immer spannend und prickelt im Ohr, nur verstehen sie es auch verträumtes wie „Don´t Connect The „Dots“ packend zu gestalten.

Erschienen bei: Qsounds Recording / Broken Silence

