Von Wegen Lisbeth – Ez Aquarii

Man muss sich schon wundern, wie schnell von wegen Lisbeth sind. Die Band hatte gerade mal zwei Alben draußen und dann brachten sie ein Live-Album heraus. Soviel Selbstvertrauen brauch man und vielleicht ist dass der Grund warum es bei Von Wegen Lisbeth alles wie am Schnürchen klappt.

Auch dass die Musik so locker anmutet kann man auf die Tatsache zurück führen. So wimmelt auch auf den neusten Streich „Ez Aquarii“ von feinen Indie Hits, die fast immer eine gewisse Lockerheit inne haben. Auch geblieben sind die Themen die einen gewissen Humor haben und auch mal Themen besingen, die ein wenig Abwegig sind. Ein Beispiel ist das Eröffnungslied „Auf Eis“, eine Hommage an die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, der irgendwie auch ein liebenswerter Ohrwurm ist. Was bei diesem Lied auch exemplarisch für viele der Songs steht, ist dass es oft um Zuneigung geht und viele sind Liebeslieder.

Meist ungewöhnlich, dann komisch und manchmal auch unbeschwert. Im Prinzip, wie die Liebe und Zuneigung nun mal so sind. Selbst Elon Musk mögen sie und so darf der reichste Mensch der Welt nicht ins Berghain aber ein Bier würden, Von wegen Lisbeth mit teilen. „Elon“ ist wegen der Absurdität, aber vor allem wegen den rumpeligen Indie Gitarren Sound ist ein richtiger Hit, der einen im Hirn umhersummt und einen nicht mehr los.

Ja, ihre Songs sind auch immer charmante Hits, wie „Augen II“, dabei ist Lyrik simpel aber wirkungsvoll. Bei diesem Song hat man auch einen komischen Groove. Man muss gestehen dass der Sound auch vielseitig ist. Es reicht von besagten Indie Gitarren Pop über Sounds den man von Bilderbuch (wie bei „Lost“) liebt und schätzt und manchmal ist es auch verträumt. Angenehm ist dass die Arrangements nicht überladen sind, sondern eher übersichtlich arrangiert, aber eben auch wirkungsvoll.

Erschienen bei: Sony Music