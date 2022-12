Blue – Heart & Soul

Man muss schon deutlich sagen, dass die Karriere der Boyband Blue nicht mehr das ist, was sie einmal war. Kurz nach dem Millennium waren sie eine der erfolgreichsten Bands, in ihrer Heimat gab es jede Menge Gold- und Platin-Auszeichnungen, und auch im restlichen Europa war der Erfolg groß, gebrochene Mädchen-Herzen inklusive.

Die vielleicht größte Ehre war das gemeinsame Duett „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ mit Sir Elton John. Klar, irgendwann gerät jede Erfolgsgeschichte einer Boy-Band ins Wanken, doch bei Blue ist sie schon ordentlich in Schieflage geraten. Seit 2013 hat keine ihrer Single hierzulande oder in ihrer Heimat die Charts erreicht. Bei den Alben sieht es hingegen etwas besser aus, ihr letztes Studiowerk „Colours“ aus dem Jahre 2015 schaffte immerhin den 13. Platz in England.

Jetzt melden sich die Briten mit dem Nachfolger „Heart & Soul“ zurück. Beim Hören der zehn neuen Lieder muss man zugeben, dass sie sich erst einmal treu geblieben sind. Das Positive ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass hier die Zeit stehen geblieben ist. Aber sie biedern sich auch nicht dem Zeitgeist an, so betrachtet, ist das schon einmal positiv. Zudem muss man sagen, dass Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan und Simon Webbe alles liefern, was man sich von einer Band wie Blue erwartet.

Der Opener „Haven´t Found You Yet“ ist ein Popsong, welcher wunderbar auf große Bühnen passt (nächstes Jahr gehen Blue auf große Tour). „Dance With Me“ ist ein Dancesong der Band 112 aus dem Jahre 2001. Einziges Manko bei diesem Lied ist, dass die Rapparts arg ungelenk wirken. „Let´s Get Sad“ gelingt dann doch, denn die Mid-Tempo Nummer hat Emotion, wird aber nicht kitschig. Der Grund dafür ist, dass lediglich ein paar Klavierklänge diesen Song untermalen. Dennoch ist es keine Ballade, diese Beschreibung trifft dann auf „Magnetic“ zu. Auch hier haben sie es ausgewogen präsentiert und halten sich mit zu viel Gefühl zurück, dennoch wird es einem warm ums Herz.

Die meisten Songs sind dann aber Pop, wie man ihn von Blue erwartet, nicht mehr und auch nicht weniger, Von daher ist „Heart & Soul“ eine gelungenes Werk für die Fans geworden.

Erschienen bei: BMG