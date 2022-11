Karsten Walter – Komm Näher

Es ist ja schon so etwas wie ein Gesetz, ein Gesetz,welches nie ausgesprochen wird, aber bei jeder Boyband gilt: die Tatsache, dass irgendwann ein Mitglied die Band auf dem Höhepunkt verlässt, um eine Solo-Karriere zu starten. Oft sind diese Alleingänge von Erfolg gekrönt, und gerne werden sie internationale Stars.

Gut, das wird bei Karsten Walter wahrscheinlich nicht der Fall sein, denn seine Musik hat nicht das Ziel, den deutschen Grenzbaum zu übertreten, und auch die Boyband war nur in diesem Raum erfolgreich. Immerhin war Karsten Wallter sechs Jahre lang Mitglied bei der Schlager-Boyband Feuerherz. Diese haben dabei auch die Album-Top-Ten geknackt und sich vor zwei Jahren getrennt.

Nun startet Karsten Walter alleine durch mit seinem Debüt „Komm näher“. Dieses bietet, was die Fans auch erwarten: Schlager-Musik mit einer guten Portion Pop, und auch ist jedes Lied geeignet, die Tanzfläche mit Disco-Fox zu bevölkern. Doch es hat nicht das klassischen Disco-Fox Biedertum, auch wenn „Diesse Nacht“ dieses verströmt. Aber dieser Song hat auch ein wenig Neunziger Dance-Sound, gepaart mit ein wenig Euro-Dance.

Auch greift der Sänger mal zu fremden Federn. So bringt er Peter Maffays Klassiker „Sonne in der Nacht“ dem jungen Publikum nah und macht es poppiger. Außerdem singt er Maggie Reilys Neunzigerjahre-Hit „Everytime We Touch“ auf deutsch ein. Das Titelstück ist dann eine Coverversion von Coronas Eurodance-Hit „Rhythm Of The Night“, ist dann aber eher Pop als besagter Eurodance.

Die anderen Stücke sind dann Schlager im zeitgemäßen Gewand. Was viele Schlager-Freunde begeistern wird, ist das Duett mit dem Jungstar Marina Marx, das hat die Romantik und den Herzschmerz, die ein Schlager-Duett braucht.

Erschienen bei: Universal

https://mlp.universal-music.de/karsten-walter/karsten-walter-komm-naeher/1407