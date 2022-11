Kino: Fragil

Bald kommt „Fragil“ in die deutschen Kinos. In der Woche vor Kinostart läuft die feministische Coming-of-Age-Komödie im Rahmen der Französischen Filmwoche und ist dann am 24.11. auch in der Kieler Pumpe zu sehen.

Austernfischer Az (Yasin Houicha) wohnt mit Schwester, Mutter und seiner algerischen Großmutter in einer Küstenstadt im Süden Frankreichs. Freundin Jess (Tiphaine Daviot) hat es mittlerweile als Schauspielerin zu einiger Bekanntheit gebracht. Alles scheint perfekt zwischen den beiden, bis dann doch alles ganz anders kommt und Az sich tagelang mit Schokolade und Taschentüchern im Bett verkriecht.

Gute Freunde, die Kraft der Raï-Musik, des Tanzes und eine alte Bekannte helfen ihm bald wieder auf die Beine und der mediterrane Spätsommer hält schließlich für alle noch die ein oder andere Wendung bereit.

Die französisch-algerische Regisseurin Emma Benestan hat mit „Fragil“ einen Film gedreht, bei dem Dirty Dancing auf Rohmer und algerischer Pop auf gestürzte Rollenklischees trifft. Eine Coming-of-Age-Komödie mit Tiefgang und feministischem Twist!

“Ich bin französisch-algerisch. Es lag mir am Herzen, einen Film mit jungen Held*innen maghrebinischer Herkunft zu drehen, ihnen eine Liebesgeschichte zu schreiben, eine romantische Komödie. Der feministische Gedanke ist der Ausgangspunkt des Films. Ich wollte eine Rom-Com aus der Gegenwart. Wir müssen Schluss machen mit den Codes, die uns einengen und uns dazu bringen, zu denken, dass ein Mann nicht weinen darf, wenn er verlassen wird, oder dass eine Frau nur dann glücklich sein sollte, wenn sich ihr Liebesleben zu zweit erfüllt.”