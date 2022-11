Black Jesus Experience – Good Evening Black Buddha

Irgendetwas hat das Kollektiv namens Black Jesus Experience ausgebremst, denn das letzte Album „To Know Without Knwoing“ mit der afrikanischen Jazz-Legende Mulatu Astatke, stammt aus dem Jahre 2019. Zuvor hat die australische Truppe immer maximal drei Jahre gebraucht. Angeblich hat die Pandemie die Arbeiten verzögert.

Dieses neue Werk erzählt die Geschichte der Menschen ihrer Heimat von früher bis zu dem, was noch kommen wird. Und weist somit auch auf die Missstände hin, die damals passierten, als Europäer den kleinsten Kontinent entdeckten. Nichtsdestotrotz wird auch mit aktuellen Problemen nicht hinterm Berg gehalten. Das Schöne dabei ist, dass man nicht das Gefühl bekommt, Black Jesus Experience seien vom Zorn getrieben. Gut, einige Rapparts von MC Mista Monk haben schon eine gewisse Dynamik, wenn es die Dringlichkeit erfordert. Ansonsten bietet „Good Evening Black Buddha“ doch eher Arrangements, bei denen sich das Tempo nicht überschlägt, man aber durchaus Überraschungen erleben kann.

Schließlich ist das musikalische Spektrum durchaus weit aufgestellt. Das breiteste und feste Standbein ist der Jazz, der auch gerne mit großem Bläser-Einsatz daher kommt oder mit fein ausgerichteten Rhythmen. Dabei ist dann auch ein gewisser Hang zum Afro-Beat erkennbar. Aber es gibt auch andere Elemente, wie etwa Folk-Geigen und versteckte Country-Art, ohne jedoch wirklich Country zu ein. Manchmal haben Songs wie „On The Couch“ auch einen Latin Drive, und in diesem Song auch noch eine sinnliche Frauenstimme von Sängerin Emushu Taye. Soul- und Funk-Einflüsse muss man bei diesem Album nicht mit der Lupe suchen, und Hip Hop haben wir in Form des MC ja auch schon erwähnt. Dass auch Gospel in moderner Art dabei ist, passt zum Bandnamen und Albumtitel.

Das klingt zusammen wie ein Kessel Buntes, der zum Scheitern verurteilt ist, aber alles findet gekonnt zueinander und sorgt immer wieder für Spannung. So ist „Good Evening Black Buddha“ auch nach häufigen Durchläufen packend.

Erschienen bei: Agogo Records / K7 / Indigo

