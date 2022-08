Kae Tempest – The Line Is A Curve

Vielleicht hatte sich Kae Tempest bei den letzten drei Alben als Kate Tempest schon unwohl gefühlt, und deswegen waren die Cover dann ohne Gesicht zu sehen. Dazu wurden die Alben meist auch weniger persönlich, wie beispielsweise das Meisterwerk „Let Them Eat Chaos“, bei dem es beispielsweise um den Brexit ging.

Jetzt ist Kae wieder auf dem Cover abgebildet, und vielleicht ist der Grund, dass sich Kae Tempest als trans- / nicht-binäre Person geoutet hat. Vielleicht ein endgültiger Befreiungsschlag, und dennoch kann man „The Line Is A Curve“ nicht als persönliches Album betrachten. Trotzdem ist es anders als bei den letzten Alben. Das erkennt man daran, dass die Songs zwar noch immer wütend sind und auch noch immer den Finger in die Wunde legen. Doch sie sind nicht mehr so schmerzhaft, und auch die Wut ist vielleicht in mildere Bahnen gelenkt.

Und ein wenig gibt er/sie auch Privates frei, wie bei „Don´t You Ever“. Da blickt Kae auf sich und die Situation in den letzten Jahren des eigenen Lebens und Wandels. Was auf „The Line Is A Curve“ auch anders ist, ist die Tatsache, dass die Kammermusik vom letzten Album „The Book Of Traps And Lessons“ verschwunden ist. Auch ist es nicht so abstrakt und dunkel wie beim besagten Meisterwerk. Das neueste Werk vermittelt das Gefühl, durchatmen zu können und wirkt leichter, sofern es halt möglich ist.

Aber die Rezeptur der Genres hat sich auch wieder auf die früheren Tage rückbesinnt, aber auch erweitert. So besteht „The Line Is A Curve“ dann aus TripHop, dezenten Indie-Augenblicken, Electronica, sanften Beats, und gerne rappt sie/er, und noch öfter sind es eher Spoken-Word-Momente. Oft sind Spoken Words dann eher trocken, und man mag ihnen kaum folgen, doch bei Kae Tempest klingt es immer ungemein spannend und mitreißend. Da ist es zwar schön, dass Lianne La Havas oder Teile des HipHop-Kollektivs Brockhamton dabei sind, aber Kae Tempest kann auch alleine eindringlich und wichtig sein und einen in den Bann ziehen.

Erschienen bei: Virgin / Universal

