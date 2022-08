Jon Spencer & The HITmakers – Spencer Gets It Lit

Eigentlich weiß man schon immer, wie ein neues Album von Jon Spencer klingt. Es hat immer jede Menge Rock´n´ Rolll in sich, und auch heißblütiger Blues ist im Tank. Da macht es auch keinen Unterschied, dass Jon Spencer Blues Explosions Geschichte sind. Denn irgendwie kann Jon Spencer kaum aus seiner Haut, was vielleicht auch an seinem mannsgroßen Ego liegt, und sind wir mal ehrlich, kaum einer wünscht sich von diesem Amerikaner fluffigen Indie-Pop oder Piano-Balladen.

Von daher ist auch seine aktuelle Combo Jon Spencer & The HITmakers eine sichere Sache, und man hört sofort, dass es eine Platte von ihm ist. Denn wie gehabt, ist es ein bekannter Ritt durch den Rock und halt Blues, und man spürt auch wie gewohnt, dass die Musik ziemlich viel Glut und Feuer in sich hat. „Primary Baby“ ist so ein Song, der hitzig ist und auch ein wenig gefährlich klingt, aber es ist auch ein Hit.

Denn neben den muskelbepackten Rock-Arrangememts hat es auch Augenblicke, bei denen man Handclapping betreiben kann. Ja, man kann sagen, dass „Spencer Gets It Lit“ durchaus schon auf Hits aus ist, was auch der Bandname sagt, und so sind die Songs immer kurz und knapp und bieten meist schnelles Tempo. Dennoch kann man sagen, dass die Songs alle eher einer eigenen Art von Hit-Verständnis folgen. Die HITmakers bestehen neben Jon Spencers Hofdrummer Michael Gard aus Sam Coomes. Letzterer hat bei seinem einzigen Solo-Debüt „Bugger Me“ schon unter Beweis gestellt, dass er auch vor sonderbaren Arrangements nicht zurückschreckt.

Doch keine Bange, so freakig wie damals auf dem besagten Debüt ist es auf „Spencer Gets It Lit“ nicht geworden. Aber immer wieder hört man Percussions, die dadurch entstehen, dass jemand auf unterschiedliche Metallteileschlägt, wie bei „Death Ray“, bei dem diese Percussions den Song noch ungezähmter und wilder machen, als die Musik von Jon Spencer eh schon ist. Es ist also dann keine Einstürzende-Neubauten-Klangtheorie, sondern es bleibt energiegeladener Rock. Zudem macht dieses erste Album ungemein viel Spaß beim Zuhören.

Erschienen bei: Bonzerat

www.facebook.com/JonSpencerHITmaker